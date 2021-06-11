Öğrenciler matematikte 100 üzerinden 12 alıyor!

2021 LGS sonrası yine matematik sorularının zor olduğu tartışması başladı. Sonuçlar, 30 Haziran' da açıklandığında da matematik netlerinde ciddi düşüş bekleniyor. LGS sistemine geçildiğinden bu yana matematik sorularını öğrenciler çözemiyor.

NETLER GİZLENDİ

Matematikte 20 sorudan doğru çözme ortalaması 2020'de 4.89'da kaldı. Son 3 yıldır adaylar, 20 sorunun 8'ine hiç dokunmadı. Ortalama 7'sini yanlış yaptı. 3 yanlış 1 doğruyu götürünce geriye MEB'in de öğrencinin puanı hesapladığı 2.52'yim net sayısı kalıyor.

BOŞLAR SAKLANDI

Bu net sayısı ortalamayı, 100 puan üzerinden 12.6'ya indirdi. MEB, yayınladığı LGS Analiz Raporu'nda yanlış cevap sayısını vermiyor. 2020 LGS raporunda, boş bırakılan soruların sayısını da yayınlanmadı. Sadece doğru ortalamasını vererek, hesaplamada kullandığı verileri, kamuoyundan gizlendi.

Matematik eğitimi profesörü Pekkan: ‘2021 LGS matematik sorularını ben bile çözmek istemem'

MEF Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğretim üyesi Prof. Dr. Zelha Tunç Pekkan: “Matematik eğitimi profesörü olarak, sınava giren bir öğrenci olsam, 2021 LYS' de sorulan matematik sorularını ben bile çözmek istemem. Bu sorularla sınavda çok gerilebilir, zamanı yetiştiremeyebilirim.”

“YAPAMAYAN YANDI”

“2021 LGS' deki 20 soruyu çocukların 40 dakikada çözmek için ciddi efor harcanması gerekir. Analitik zeka gerektiren, ayrıştırıcı, nitelikli ve çok iyi sorular da var. Ama sınavda değil, derste öğretilirken, sorulması gerekirdi. Ölçme değerlendirme için uygun değil. Net olmayan sorular, detaya boğulup, bilgiyi ölçme değil eleme amaçlı soru sorulmuş. Çocukların çoğu ondalık sayıları, üslü sayıları veya işlemleri bilmezken, sınavda zamanla yarışarak, çok işlemli soruları çözmesi istenmiş. Yapan yaptı, yapamayan yandı.”

“8 YILIN SONU”

“Oysa bu sınav, 8 yılın sonunda çocuğun matematikten öğrenip-öğrenmediklerini ortaya koyabilmeli. Sonuçları açıklanınca, matematikte doğru çözülme oranı çok düşük çıkacaktır. 5. sınıftaki kızıma, hafta sonu ödevi bile sınava dönük verildiği için çok sevdiği matematikten uzaklaşıyor. Çocukların beynine çok fazla yüklenilip, keyifle öğrenecekleri matematik zorlaştırılıyor.”

2 dakikada neler yapmaları istendi?

Prof. Pekkan: “Öğrencilerin yapabileceği 4. soruda bile birçok sıkıntı var. Soruyu çözmek için öğrencinin üslü sayılar, kesirler, ondalık sayıları bilmesi, okuduğunu anlaması, tabloyu yorumlayıp, 4 şık için ayrı ayrı işlem yapıp, ondalık sayıya çevirmesi ve tüm bunları 2 dakikada yapması gerekiyor.”

Eğitim bilimleri profesörü Cemaloğlu: ‘Öğretmen seviyesindeki öğrenciler ancak çözer'

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Cemaloğlu: “Okullarda çok düşük düzeyde eğitim yapanlar, sınavlarda çok yüksek düzeyde sorular soruyor. 2021 LGS soruları, çocukların düzeyinin çok çok üzerinde. Bu soruları çözen öğrencilerin seviyesi, matematik öğretmeni veya matematik öğretmeninin bile üstündedir. Soruları hazırlayanlar çocuk gelişimi, öğrenme, ergen psikolojisi ve pandemi şartlarından bihaber. Uzaktan eğitimde milyonlarca öğrenci çevrim içi eğitime katılamadığı halde ağır sorular soruldu.

“İŞSİZLER ORDUSU!”

LGS sorularının zorluğu seçkinci sistemi meşrulaştırıp, sınıf farkını arttırıyor. 1.2 milyon öğrenciden en nitelikli okullara yüzde 1-2' lik dilime giren alınıp, kalanı vasat okullara dağıtılıyor. Bu soruları çözemeyen çocuğu mahalle mektebine yollayacaklarsa türev, integral niye görüyor? Bu müfredatı kaldıramayan çocuklar, okulu bırakıp, işsizler ordusunun elemanı oluyor.

“BEŞ PARA ETMEZSİN”

‘Ne yani kolay soru soralım da herkes yapsın mı?' diye itiraz edenlerin, çocukların kabiliyetine göre okul seçeneği sunması gerekir. Çözüm, kolay soru değil eğitim sistemini değiştirmektir. Eğitim sistemi 1+5 yıl ilkokul, 3 yıl ortaokul ve 4 yıl lise olmalı. Sınava giren 1.2 milyon öğrenciden 1 milyonuna sistem, ‘Sen değersiz, önemsiz ve 5 para etmezsin. Senden bir şey olmaz' diyor.”

LGS'de şaibe iddiaları savcılığa taşındı

LGS sorularının çalındığı, sızdırıldığı ve başarısı düşük öğrencilerin sınava girmesinin engellendiği iddialarıyla ilgili TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu yaptı. Kaya, “1 milyon 236 bin 836 öğrencinin kaderiyle oynandı. Eğitimde fırsat eşitliğini engellendi. Kırıkkale, Bilecik, Kayseri ve İstanbul'da yaşanan somut tespitlerimiz var. Öğrenciler ve velilerin de 1 hafta içinde yani en geç 14 Haziran' a kadar dava açması gerekir ” dedi.

İŞTE O İDDİALAR…

– Halıcıoğlu İşitme Engelliler Okulu'nda sınav sürerken sorular, sızdırıldı.

– MEB ile organik ilişkisi olan Sinan Kuzucu Yayınlarının soruları soruldu.

– Kırıkkale İl MEM, mesaj gönderip, iddiasız öğrencilerin sınava girmesini engelledi.

– Kayseri Besime Özderici İlkokulu'nda sınav devam ederken, muhtarlık seçimi yapıldı.