Okullar açılacak mı, pazartesi açılacak mı?

15 Şubat itibarıyla köy okulları, 1 Mart’tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullar, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. ve 12. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacağı duyurulmuştu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yüz yüze eğitim geçişin 2 Mart 2021 gününe ertelendiğini duyurdu.

Milyonlarca öğrenci ve veli ile yüzbinlerce öğretmen 1 Mart günü yüz yüze eğitim için hazırlık yapmaya başlamıştı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada ‘bir günlük erteleme' duyurusu yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından da paylaşılan açıklama şöyle:

“1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda, resmî ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı; ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı.

‘YERİNDE KARAR' UYGULAMASI

Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan “İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası”nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı’nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır.

1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca “yerinde karar” uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir.”

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Geçtiğimiz günlerde usul ve esasların belirlendiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

* Bu kapsamda 15 Şubat itibarıyla, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

* Tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

ÖĞRENCİLER MÜFREDATIN TAMAMINDAN SORUMLU

* Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

* Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

* Öğrenciler müfredatın tamamından sorumlu olacak. Yüz yüze eğitim saatleri dışındaki diğer saatlerde uzaktan eğitim yoluyla dersler işlenmeye devam edilecek. Bu durumdaki öğrenciler, EBA TV, EBA canlı ders ve harici canlı ders canlı ders uygulamaları gibi yollarla uzaktan eğitim almayı sürdürecek.

GELMEYEN ÖĞRENCİLER DEVAMSIZ SAYILMAYACAK

* Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecek. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

BİR DERS 30 DAKİKA OLACAK

* İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise onar dakika olacak.

OKULLAR LİSELER İÇİN DE AÇILIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart Pazartesi günü itibarıyla geçilecek yüz yüze eğitimin esaslarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imzasıyla 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, “Bilindiği üzere 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla 12’inci sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulaması ile yüz yüze eğitime geçileceği ve mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam edenler ile ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek, 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacağı bildirilmiştir” denildi.

1 Mart’tan itibaren de Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri’nde yüz yüze eğitimlere tüm sınıf seviyelerinde başlanacak. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çok Programlı Anadolu Liseleri alan/dal derslerinde, “meslek.eba.gov.tr” internet adresinde yayınlanan ‘2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı’ kullanılacak.

UYGULAMALI DERSLER YÜZ YÜZE, TEORİK DERSLER UZAKTAN

Uygulamalı dersler yüz yüze, teorik dersler ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu’nca planlama yapılacak. Ayrıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liseleri’nin 12’nci sınıflarında yapılacak yüz yüze eğitim, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacak. Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liselerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve saatleri ise “meslek.eba.gov.tr” internet adresinde yayınlandı.

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup, devam zorunluluğu aranmayacağı belirtildi. Eğitim kurumunun öğrencilerin okula devamını takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından Covid-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekecek.

Mesleki eğitim merkezlerinde okulda yapılan alan/dal derslerinin öğretimine ise uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.