Okullar haziranda kapansın ağustosta tam açılma olsun

TÜRK Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, coronavirüs salgınında en çok öğrencilerin etkilendiğini belirtti.

TED, eğitimcilerle, velilerle ve bilim insanlarıyla görüşerek kapsamlı bir rapor hazırladı. Doğru planlanmış yeni bir müfredat düzenlemesi, her sınıf için uyarlanmış odaklı telafi programı, okullarda geçirilen sürenin artırılmasının gerektiği belirtilen raporla ilgili olarak Pehlivanoğlu, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

“Türkiye'nin eğitimde telafiye ihtiyacı var. Okulları haziranda kapatalım, ağustosta tam açalım. Uzaktan eğitim, asla yüz yüze eğitimin yerini tutmaz. Mart 2020'de 1. Sınıfta olan öğrenci, Eylül 2021 de 3. Sınıfa gidecek. 175 gün yerine 10 gün okula gitmiş, geri kalan süreci uzaktan öğretimle geçirmiş bir öğrenci o yılki bilgileri kavraması mümkün değil. Onun için geçmiş bilgilerin özümsenebileceği, temellerin oturacağı bir müfredat ile yol almalıyız” Telafi süreçlerinin ele alınmaması halinde ülke geleceğini büyük tehlikeler beklediğini öne süren Selçuk Pehlivanoğlu, “Telafi sürecine geçmezsek, öğrenmenin sürekliliği sağlanamaz ve öğrenme kayıpları artar. Bununla beraber öğrenme yoksulluğu da fazlalaşır. Okul terkleri ciddi boyutlara ulaşır. Çocuk işçilik, çocuk evlilikleri ve erken yaşta gebelik riski artar” dedi.