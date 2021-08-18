Okullar ne zaman açılacak? MEB’ten okullara yüz yüze eğitim yazısı…

Yaz tatilinin tadını çıkaran öğrenci ve veliler bir yandan da yeni eğitim dönemi için hazırlıklara başladı. Okulların açılacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim ile netleşti. Okullar 6 Eylül 2021 Pazartesi günü açılacak. MEB tarafından yollanan 2021-2022 Eğitim Öğretime Hazırlık Çalışmaları konulu resmi yazıda, okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi istendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte okulların açılacağı tarih de yaklaştı. Geçtiğimiz dönemin büyük bölümünü evinde geçiren öğrenciler bu yıl okullarına dönmeye hazırlanıyor. Okullar 6 Eylül Pazartesi günü açılacak ancak henüz yüz yüze mi, uzaktan eğitimle mi açılacak kararı alınmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim hakkında kararın kabine toplantısında alınacağını duyurdu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak.

MEB YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN YAZI GÖNDERDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, il müdürlüklerine gönderdiği yazıyla okulların yüz yüze eğitime hazır hale getirilmesi talimatını verdi.

Habertürk’ün haberine göre; 81 ile gönderilen yazıda, okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulundurulması, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması istendi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN KRİTİK TARİH

Okulların açılması ile ilgili de konuşan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı'nın değiştiğini ve müjdeyi yeni Milli Eğitim Bakanı'ndan bu hafta pazartesi (16 Ağustos) yapılacak kabine toplantısında müzakere edeceklerini bildirdi.

Erdoğan, “Kabine toplantısında kendisi bize sunumunu yapacak ve bu da o konular arasında yer alıyor aynı zamanda aşılarla ilgili çalışmalar yine bu konular arasında yer alıyor. Tabi temennimiz o dur ki yüz yüze eğitime geçebilmek. Yani bu konuyla ilgili Mahmut bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz çünkü çocuklarımız okullarına hasret kaldılar” dedi.