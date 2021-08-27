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ÖSYM Başkanı’ndan YKS açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını gelecek hafta içerisinde açıklayacaklarını duyurdu.

Yayınlanma: 14:09 - 27 Ağustos 2021 Güncellenme:
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ÖSYM Başkanı’ndan YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı Aygün’ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.

* 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

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ÖSYM YKS