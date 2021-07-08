Prof. Hasanoğlu: Eylüle kadar toplumun yüzde 85’i aşılanırsa eğitim kayıplarının önüne geçebiliriz

Prof. Dr. Hasanoğlu, “Geleceğimiz olan çocuklar ve onların psikolojisi ve eğitim hayatı için aşı olmalıyız” dedi ve ekledi: “Çocukların sadece fiziksel olarak değil, psikolojik ve sosyolojik olarak da sağlıklı olması gerekiyor. Bunun için de eğitimin önemi tartışılmaz. Özellikle yüz yüze eğitim, dünyadaki bütün çocuklar için vazgeçilmez bir haktır. Bu hak, pandemi nedeniyle kesintiye uğramış durumda. Bugün dünya üzerinde 1.5 milyar çocuk okul kapanmalarından olumsuz etkilenmiş, 210 milyon çocuk ise tamamen okulsuz kalmıştır. Okulların kapanması demek, çocukların hayatlarını kapatmak demek” dedi.

Prof. Dr. Hasanoğlu, çocukların okulların kapalı olmalı nedeniyle izolasyondan uyku problemini, yalnızlıktan fiziksel aktivite eksikliğine kadar birçok sorunla boğuştuğunu, onların bir an evvel normal hayatlarına dönmeleri için yüz yüze eğitime başlamaları gerektiğini belirtip, gerekli şartı da açıkladı: “Yetişkin nüfusun, özellikle de öğretmenlerin, okul servisi çalışanlarının ve okul personelinin yüzde 85'inin aşılanması ile yüz yüze eğitimde riskin belirgin şekilde azalacağını ön görüyoruz.

Bu yüzden toplumsal olarak bu rakamlara bir an evvel ulaşmalıyız ki yüz yüze eğitim başlayabilsin” dedi.

Prof. Dr. Hasanoğlu; “Bu konuda IPA Türkiye'nin çocuk sağlığı ve eğitim komisyonu üyelerimiz; Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Prof. Dr. Selahaddin Öğülmüş ve Prof. Dr. Betül Ulukol ile aralıksız çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ile sık sık bilgi paylaşımlarımız oluyor. Sağlık Bakanımızın çocuk hekimi olması da bizim için son derece önemli. Amacımız Eylül ayında okulların pandemi öncesi olduğu gibi yüz yüze açılması. Ancak bizlerin çabası, binlerce sağlık çalışanının özverili çalışmalarının tamamlanması için halkımıza fillen küçük ancak etkisi büyük önemli bir görev düşüyor; aşı olmak. Binlerce insanın emek verdiği sürece en büyük katkıyı, aşı olarak halkımız yapacaktır. Aksi takdirde çocuklarımızın eğitim kayıplarına neden olanlar tarihe kara bir leke olarak geçecektir” dedi.

ÇOCUKLARIN ÜÇTE BİRİ DİJİTAL OLARAK DIŞLANDI

Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu ise pandemi nedeniyle çocukların yaşadığı sorunlara dikkat çekti: “Pandemi nedeniyle yayınlanan raporlarda okul çağındaki çocuklar huzursuzluk, saldırganlık, konsantrasyon sorunu, uyku ve yeme sorunları, içine kapanma, yoğun kaygı ve fiziksel ağrı gibi çeşitli sağlık sorunları yaşamaktadır. Diğer yandan düşük gelirli ülkelerde uzaktan eğitime ulaşma oranı yüzde 30'lara düşmüştür. Bu da dünya üzerindeki çocukların üçte birinin dijital olarak dışlandığını ve eğitim hakkından mahrum kaldığını gösteriyor.

Yine bu dönemde dünya üzerinde öğrencilerin yüzde 91'i okula gidemedi. Yani öğrencilerin üçte bir oranında eğitimi eksik kaldı. Bu adaletsizliğin ortadan kalkması ve eşit eğitim hakkı için okulların açılması ve yüz yüze eğitime geçilmesi şart” dedi.