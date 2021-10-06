Sınıfta öğrencinin darp edilmesine Eğitim Bir Sen’den tepki

Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Muhittin Böcek Anadolu Lisesi’nde ders sırasında bir grubun sınıfa girerek öğrenciyi darp etmesi olayına Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi tepki gösterdi. Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, “Sendika olarak, haksızlığa uğrayan, şiddete maruz kalan, darbedilen eğitim çalışanlarının, öğrencilerimizin yanındayız” dedi.

İsmail AKDUMAN

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Konyaaltı ilçesinde ki Muhittin Böcek Anadolu Lisesi'nde ders sırasında bir grup sınıfa girerek önce öğretmeni etkisiz hale getirin ardından bir öğrenciyi darp ederek dışarı çıkardı. Öğrenci koridorda grubun elinden kaçarak Müdür yardımcısının odasına kendini kilitlerken, tehditler savuran grup eğitim çalışanlarının gayreti ile okuldan uzaklaştırıldı. Olayla ilgili konuşan Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, “Şiddetin son bulması için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Faillerin hak ettikleri cezaya çarptırılmaları için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

‘TÜM KATMANLARA SORUMLULUK DÜŞMEKTEDİR'

Sınıfta ders sırasında böyle elim bir olayın gerçekleşmesinin bu tarz girişimlerde caydırıcı tedbirler olmadığının göstergesi olduğunun altını çizen Miran, eğitimcinin şiddete karşı yasal güvenceyle korunan, kendisi bizzat şiddeti önleyen; eğitimin ise şiddeti ortadan kaldıran bir enstrümanolması gerektiğini savundu.

Miran sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun için, yetkili kişi ve kurumlardan sivil toplum örgütlerine kadar toplumun tüm katmanlarına sorumluluk düşmektedir. Mevcut düzenlemelerin caydırıcı olmadığı, tam tersine şiddeti beslediği artık görülmelidir. Sorun üreten bir sistem çare olamaz, olmuyor. Yapılması gereken, medeniyet değerlerimizi merkeze alan bir kültür seferberliğine ve eğitim programına geçmektir. Şu da bilinmelidir ki bir tek sebebi ve kaynağı olmayan şiddet, ancak topyekûn bir duyarlılık ve bilinçle önlenebilir. Alınması gereken tedbirler kapsamında öncelikle okullarımızın güvenlik personeli ihtiyacı karşılanmalıdır. Yasal düzenleme yapılarak şiddet uygulayanlara öyle cezalar verilmeli ki kimse bir daha buna cüret etmesin, etmeye kalkışmasın. Bunun yanı sıra, değerler eğitimi, aileyi de içine alacak şekilde ve sosyal çevrenin öğrenci üzerindeki muhtemel negatif etkilerinden arındıracak kapsamda yeniden ele alınmalıdır”