Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için büyük gün

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları bugün açıklanacak binlerce öğretmen adayının mülakatta başarılı olmaları halinde tercihlerini gelecek günlerde gerçekleştirecek. Mülakatlar geçtiğimiz aylarda 17 il merkezinde yüz yüze, 64 il merkezinde çevrimiçi olarak gerçekleşti, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos’ta sonuçlandırılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Mülakat sonuçları e-Devlet üzerinden veya PBS (Personel Bilgi Sistemi) üzerinden öğrenebilecek.

MEB MÜLAKAT SONUÇLARI

E-DEVLET MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA EKRANI

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Atama tercihleri 1-6 Eylül tarihlerinde alınacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 8 Eylül 2021’de açıklanacak.