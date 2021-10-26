Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı! 15 bin sözleşmeli öğretmen sınav yeri e Devlet ekranı…

Sözleşmeli öğretmenlik ataması mülakat ile devam edecek. MEB tarafından sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı. Adaylar sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için e Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar 12- 27 Kasım arasında yapılacak.

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15 bin öğretmen atama sürecinde 25 Ekim'de adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ilan edildi. Başvuruların 27 Eylül'de başladığı 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı listesi MEB'in internet sitesinde yayınlandı. 15 bin öğretmen atama başvurusu 8 Ekim’de kadar sürdü, 15 bin öğretmen ataması 31 Ocak’ta açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 25 Ekim'de adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ilan edildi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Sözlü sınavlar 12- 27 Kasım arasında yapılacak. Karantina uygulamaları nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım- 9 Aralık arasında alınacak, bu adayların sözlü sınavları ise 13- 17 Aralık'ta yapılacak.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI

Branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de sürekli dile getirdiği gibi temel eğitim alanına öncelik verildiği gözlemlendi. Bu kapsamda en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu. Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39’u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.

15 BİN ÖĞRETMENLİK KONTENJANLARI DAĞILIMI VE TABAN PUANLARI









SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ





ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta açıklanırken sonuçlara ilişkin itirazlar 3- 7 Ocak arasında alınacak ve itirazlar 14 Ocak'ta sonuçlandırılacak. 21- 26 Ocak arasında atama tercihleri yapılacak, atama sonuçları ise 31 Ocak'ta açıklanacak.