TÜGVA, yargı kararına rağmen okullarda faaliyetine devam ediyor

Yüksek İstişare Kurulu üyeleri arasında Bilal Erdoğan, Tevfik Göksu gibi isimlerin de yer aldığı TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) mahkeme kararına rağmen okullarda faaliyetine devam ediyor. TÜGVA Balıkesir Lise Koordinatörlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda, rehberlik hizmeti olan 'Enderun Okulu' projesinin müdürlüğe bağlı tüm liselerde duyurulmasını talep etti.

Halil ATAŞ

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TÜGVA, Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına rağmen okullardaki faaliyetlerine devam ediyor.

DANIŞTAY YÜRÜTMEYİ DURDURDU

Milli Eğitim Bakanlığı’yla 3 yıl önce yaptığı protokolle resmi okullarda, ‘Öğrenci Kulüpleri’ ve ‘Değerler Eğitimi adı altında öğrencilere eğitim veren TÜGVA’ya tanınan ayrıcalığın kaldırılması için Eğitim-Sen, dava açmıştı. Danıştay’da, ‘İmam Hatipler hariç’ vakfın tüm okullara girişinin önünü kapatan bir karara imza atarak, yürütmeyi durdurmuştu.

HEDEF KİTLE LİSELİ GENÇLER

TÜGVA Balıkesir Lise Koordinatörü Basri Karabostan’ın proje ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdiği dilekçede şöyle denildi;

“Türkiye Gençlik Vakfi Lise Koordinatörlüğü tarafından yürütülen ve liseli öğrenciler ile üniversiteli öğrencileri bir araya getiren, tecrübe paylaşımı ve rehberlik hizmeti vererek öğrencilerin genel bilgi sahibi olmasını sağlayan ‘Enderun Okulu’ projesi hayata geçirilecektir. Hedef kitlemiz liseli gençler olup projenin Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı liselerde duyurulmasını talep ediyoruz.”

“İPTAL EDİLMESİ GEREKİRKEN PROTOKOLLER DEVAM EDİYOR”

Uygulamaya tepki gösteren Eğitim İş Balıkesir Şube Başkanı Serap Müjdeci Gökgün “Son dönemlerde MEB ile isimleri yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla anılan bazı vakıf ve derneklerle protokoller imzalandığı bilinmektedir. Yargı kararlarıyla eğitim öğretim faaliyetlerinin devlet eliyle yapılması gerektiği sabitken ve söz konusu protokollerin iptal edilmesi gerekirken protokollerin uygulamasının devam ettiği ve hatta yeni protokoller de oluşturulduğu görülmektedir” dedi.

“KENDİ AMAÇLARINA HİZMET İÇİN ‘ENDERUN PROJESİ’Nİ UYGULAMAYA KOYDU”

MEB’in sorumluluktan kurtulmak için 15 Ekim tarihinde Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nin 57. maddesi 2. fıkrasında yaptığı değişiklikle yerellerde uygulanacak proje ve etkinlikler için valilik onayını yeterli hale getirdiğini belirten Gökgün, şöyle konuştu;

“Bu durumu kendisi için fırsat gören TÜGVA kendi amaçlarına hizmet edecek gelecekteki yönetici kadrolarını oluşturmak için Enderun Okulu Projesi’ni uygulamaya koymuştur.

Balıkesir Valiliği de liselerimizde bu projenin uygulanmasına onay vererek gençlerimizin TÜGVA’nın çıkarları doğrultusunda kullanılmasına hizmet etmektedir. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuya yönelik bilgi talebimiz sonuçsuz kalmış ve dilekçe ile başvuru sürecimiz başlatılmıştır.

Böyle karanlık faaliyetlerine rağmen bu vakfın MEB eliyle milli eğitim sistemimize nasıl ve neden dahil edildiği acilen masaya yatırılmalıdır.”

“HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ”

Gökgün, “Eğitim-İş olarak altını çiziyoruz: Devletin koltuklarını hak etmeyen insanlarla dolduran, kendine has bir torpil mekanizmasının mucidi olan, gençlerimizin umudunu ve milli eğitimin itibarını çalan TÜGVA ile MEB’in imzaladığı tüm protokoller derhal iptal edilmelidir. Protokol adı altında TÜGVA’nın bugüne dek eğitime dahil olmaktan nasıl bir çıkar devşirdiği, geriye dönük şeffaf bir soruşturmayla incelenmelidir. Hak yemenin erbabı haline gelen bu vakfın gençlerimize öğreteceği bir erdem olamaz. Bu vakıf ders veremez ancak hesap verir. Eğitim-İş olarak konunun takipçisi olacağımızı, ortaya saçılan belgelerin eğitimle ilgili olan kısımlarını dikkatle incelemeye devam edeceğimizi ve inceleme sürecinin sonunda hukuki yollara başvuracağımızı ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.