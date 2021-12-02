Uzman öğretmen nedir? Uzman öğretmenlik şartları neler, nasıl olunur?

Uzman öğretmen, Milli Eğitim Şurası ardından merak konusu oldu. 10 yılını doldurmuş öğretmenler uzman öğretmenlik ünvanına sahip olacak ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Diğer taraftan eğitimlerini yüksek lisans ve doktora seviyesine taşıyan öğretmenlerin uzman öğretmen ve baş öğretmen sıfatına kadar çıkabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ek göstergelerin de 3600'e çıkacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Şurası açılışında “Ek göstergeleri söz verdiğimiz gibi 3600'e çıkarıyoruz. Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz” dedi.

UZMAN ÖĞRETMENLİK NEDİR?

Uzman öğretmen kavramı için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 yılını dolduran öğretmenler için bu kavramın kullanılacağını ifade etti. Diğer taraftan eğitimlerini yüksek lisans ve doktora seviyesine taşıyan öğretmenlerin uzman öğretmen ve baş öğretmen sıfatına kadar çıkabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ek göstergelerin de 3600’e çıkacağını duyurdu.

UZMAN ÖĞRETMEN NASIL OLUNUR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzman öğretmenlik için yapmış olduğu açıklama şu şekilde;

* Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz hem 1 derece alacaklar hem de maaşlarında bin lira artış olacaktır.

* 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanlıyla görev yapacaklar. Yine bu öğretmenlerimize ilave 1 derece verecek ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artış yapacağız.

* Ortaöğretimde profesörlerimiz gelsinler okullarımızda müdür olsunlar. Bugün bu çağrıyı bir kez daha yapıyorum. Bunu yaygınlaştırmanın çok çok önemli olduğuna inanıyorum.