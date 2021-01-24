Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Veli ve öğrencilere sömestr tatili önerileri

Öğrenciler yarı yıl tatillerini 22 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında yapacak. Ara tatilin de birleştirilmesi ile bu yıl üç haftaya çıkan tatilde öğrenciler hem dinlenme hem de eksikliklerini tamamlama fırsatı elde edecek. Öğrencilere 3 haftalık tatil için önerilerde bulunan Prof. Dr. Ragıp Özyürek Pandemi döneminde birçok yenilikle karşılaşıyoruz ve bu bizim esnek olmamızı gerektiriyor. Yeni sorunlara, salgının olmadığı dönemin çözümleri ile yaklaşmak yerine, bu döneme özgü çözümler üretmeye çalışmak daha yararlı olabilir dedi.

SÖMESTR TATİLİNİ NE ZAMAN BİTİYOR, İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakanlığın aldığı karara göre; 25 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili üç hafta olacak. Tatil 15 Şubat'ta sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında okulların yüz yüze eğitime başlayacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, şu ifadeleri kullandı;

*Şu an açılsın noktasında ciddi bir beklenti var ama bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğindeki Kabine’nin alacağı kararlara bağlı.

*15 Şubat’ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat’tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye’deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.

*Dünyada tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı okula gitmesinin pek mümkün olmadığını görüyoruz. Küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz.

“KADEMELİ OLARAK BAŞLAYACAK”

Öte yandan Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili muhtelif senaryolar bulunduğunu belirterek, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını ifade etti.

3 HAFTA NASIL GEÇİRİLMELİ?

Öğrencilere, önemlere dikkat ederek aktiviteler yapmaları konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Özyürek Bu 3 hafta boyunca dinlenmek ve dönem boyunca yapamadıklarını yapabilmek öğrenciler için yararlı olacaktır. 3 hafta sonra okula ve derslere dinlenerek başlamak bu tatilin amacı olabilir. Pandemi koşullarında kendimizin ve çevremizin sağlığına dikkat ederek, sosyal, sanatsal ve sportif etkinlikler yapılması oldukça keyifli ve dinlendirici olacaktır. Sosyal ilişkilerimizi elbette telefonla ya da uzaktan görüntülü konuşmalarla yapabiliriz. Uzun süredir görüşemediğimiz akrabalarımız ve arkadaşlarımıza öncelik verebiliriz. Ayrıca, internet ortamında tiyatro, sinema, dizi ve belgesel izlemek de keyifli olacaktır. Kitap olarak ise öğrencilerin sevdikleri bir konuda kitap bulup o konuda okumalar yapmalarını öneriyorum. Tabii sosyal mesafeye dikkat ederek, açık havada oyunlar ya da sportif etkinlikler yapılması da çok iyi gelecektir. Bu arada öğretmenlerin verdikleri ödevlerin yapılması gerekiyorsa, tatil sonuna bırakarak yapılmasını değil, en kısa sürede bunların bitirilmesini ve rahat etmelerini öneririm ifadelerini kullandı.

VELİLERE DÜŞEN GÖREVLER

Velilerin tatil sürecinde sürekli evde vakit geçirmek zorunda kalan çocuklarıyla bol bol aktiviteler yapmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Özyürek Veliler 3 hafta süresince, imkanları ölçüsünde çocuklarının yanında olabilir, ilişkilerini artırabilir ve canlandırabilirler. Çocuklarının dinlenmesi kadar, sürekli evde kalmak zorunda olmalarından dolayı sıkıntılar yaşanıyorsa, uygun zamanlarda açık hava etkinlikleri, kent ormanlarında yürüyüş, birlikte spor yapma, sosyalliğin uzaktan görüntülü görüşmelerle yapılması gibi konulara ağırlık verebilirler. Ayrıca, çocuklarının en çok sevdikleri konularda kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmaları da yararlı olabilir dedi.