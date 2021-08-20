YKS tercihleri için son gün: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS tercihleri için ÖSYM'den verilen süre bugün itibariyle sona eriyor. YKS tercihleri öğrenciler tarafından gün sonuna dek https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. YKS tercih sonuçları için henüz ÖSYM tarafından tarih verilmedi ancak “Elektronik kayıt” işlemleri 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

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Aday öğrenciler, yaşamlarına yön verecek, mesleklerini belirleyecek ilk adımı, yaptıkları YKS tercihleri ile atacak. 2021 YKS kılavuzunda üniversitelerin taban puanlarının yanı sıra kontenjanlarına da yer verildi. AYT ve YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar üniversite tercihleri için 4 yıllık bölümler seçebilecek.

YKS TERİCHLERİ EKRANI ÖSYM AİS

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yeni tercih tarihlerini de duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum” ifadelerini kullandı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS tercih sonuçları için henüz ÖSYM tarafından tarih verilmedi ancak YKS tercih işlemlerinin 20 Ağustos’ta sona erecek olmasının ardından erişime açılabilecek. Kılavuzda yer alan bilgilere göre “Elektronik kayıt” 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler baz alındığında sonuçların Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH KILAVUZU 2021

YKS KONTENJAN VE TABAN PUANLARI

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarımız; Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır. 2021-YKS tercih işlemlerinizi belirlenen tarihler arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,

b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları

göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2021-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

* Ön lisans programlarını, 2021-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir

* Yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.