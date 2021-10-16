112 bin esnaf kepenk kapattı

Borç altında ezilen ve destek göremeyen esnaf dükkanı kapatıyor. Ticaret Bakanı Muş, pandeminin başından itibaren 112 bin 710 esnafın kepenk kapattığını açıkladı.

Başak KAYA

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, pandeminin başlangıcından bu yılın haziran ayına kadar 112 bin 710 esnafın kepenk kapattığını açıkladı. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in soru önergesini yanıtlayan Bakan Muş, pandeminin başladığı 11 Mart 2020 tarihi ile 2021 yılının ilk 6 ayında toplam 112 bin 710 esnafın dükkanını kapattığını, bu sayının şirket ve ticari işletmeler için ise 71 bin 314 olduğunu bildirdi.

Önerge sahibi Başevirgen ise, “Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde açıklanan verilere göre kepenk kapatan esnaf sayısı sadece 2020'de 99 bin 588 oldu. Bakanlığa göre 11 Mart 2020 ile 31 Aralık.2020 tarihleri arasında 65 bin 137 esnaf kepenk kapatmış. Bakanlık verileri ile esnafın verileri birbirini tutmuyor'' dedi. Bekir Başevirgen şunları söyledi:

KAÇINILMAZ SON İCRA

“Kapanma döneminin bitmesiyle işlerinin düzeleceğini düşünen esnaf, geçmiş borçlarının altında ezilmeye devam ediyor. Kepenk kapatmalar hız kesmeden devam ediyor. Pandemi döneminde bir açılıp bir kapatılan, gelir kaybına göre hibe desteği alamayan ve banka kredilerine muhtaç hale getirilen esnaf toparlanamıyor. Bu yılın haziran-eylül döneminde 31 bin 339 esnaf daha dükkanını kapattı. 2020'den kalan kredilerini başka bir kredi ile kapatmaya çalışan esnafın borcu arşa çıktı. Kaçınılmaz son icra olacak.”

Pandemide 1 milyon 74 bin esnaf 3 bin'er TL'lik hibe desteği aldı

Bakan Mehmet Muş bu dönemde esnafa toplam 4 milyar 285 milyon 383 bin TL ödeme yapıldığını açıkladı. Esnafın çok düşük bulduğu destekler şöyle:

– Kira desteğinden faydalanan 171 bin 203 esnafa, 359 milyon 212 bin 215 TL.

– 3 bin TL hibe desteğinden faydalanan 1 milyon 74 bin 731 kişiye, 3 milyar 224 milyon 193 bin TL.

– 5 bin TL hibe desteğinden faydalanan 217 bin 296 kişiye ise, 1 milyar 86 milyon 480 bin TL.