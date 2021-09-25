2 yıl borsa simsarlığı yapan borsa ajanı olabilecek

Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, en az 2 yıl borsa simsarlığı yapan ya da en az 3 yıl borsa üyesi yanında mesleki hizmet görenler borsa ajanı olabilecek.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kararıyla borsa simsarı ve ajanı olmanın şartı değiştirildi.

Buna göre, en az 2 yıl borsa simsarlığı yapanlar veya en az 3 yıl borsa üyesi ya da ajanı yanında mesleki hizmet görerek bu durumu borsadan alınacak belgeyle ortaya koyanlar borsa ajanı olabilecek.

Borsa ajanı ‘başkasının adına ve hesabına vekil sıfatıyla borsada alım satım yapan’ olarak tanımlanırken, ‘borsa alım satımlarında yalnız aracılık yapanlara’ ise borsa simsarı deniliyor.

SERTİFİKA ZORUNLULUĞU KALKTI

Öte yandan kararla, borsa alım satımlarında sadece aracılık yapabilmek için sertifika zorunluluğunun kaldırıldığı duyuruldu.

Buna göre, en az bir yıl süreyle borsa üyesi ya da ajanı yanında mesleki hizmet görerek bu durumu belgeleyenlerin de borsa simsarı olması sağlanacak.

İlginizi Çekebilir Borsa İstanbul'da tersine göç devam ediyor