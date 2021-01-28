Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

2020’de günde beş lokanta kapandı

Corona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren yiyecek - içecek sektöründe pandeminin etkisi ortaya çıktı. 2020 yılında lokanta ve yemek hizmeti veren toplam bin 733 firma kapandı. Perakende gıda ticareti veren 2 bin 858 şirketin de kapısına kilit vuruldu.

Güncellenme: 11:54, 28/01/2021
Haberler Ekonomi
2020’de günde beş lokanta kapandı

Tüm dünyayı etkisini alan ve milyonlarca insanın ölümüne yol açan corona virüsün Türkiye’de yeme içme sektörüne olan etkisi belli oldu.

SÖZCÜ’nün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin derlediği şirket istatistiklerinden derlediği veriye göre 2020 yılında “lokantalar ve seyyar yemek hizmeti” alanında faaliyet gösteren bin 733 firmanın kapısına kilit vuruldu.

Bu kuruluşların bin 170’i şahıs, 495’i limited ve 68’i anonim şirketti. Verilere göre 2020 yılında günde 5 firma faaliyetini sonlandırdı.

“Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret” yapan 2 bin 858 şirket de 2020 yılında kapandı. Bu firmaların 2 bin 687’si şahıs, 171’i ise limited şirketti.

YARDIM PAKETİ GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplantısında corona virüsü nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan lokanta, restoran ve kafelere yeni bir yardım paketi uygulayacaklarını söyledi.

“Esnafı bugüne kadar yalnız bırakmadık bundan sonra da bırakmıyoruz” diyen Erdoğan, “Restoran, lokanta ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirlerle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon TL ve altı olan ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapacağız” dedi.

İlginizi ÇekebilirKılıçdaroğlu: 'En büyük sorunu esnaf yaşıyor'Kılıçdaroğlu: 'En büyük sorunu esnaf yaşıyor'

 

İlginizi ÇekebilirSatış defterini gösteren esnaf isyan etti: Kredi kartımdan nakit avans çekip kiramı öyle ödedimSatış defterini gösteren esnaf isyan etti: Kredi kartımdan nakit avans çekip kiramı öyle ödedim
AKP CHP Corona Cumhurbaşkanı istanbul İYİ Parti Kırşehir Recep Tayyip Erdoğan Sözcü TAyyip Erdoğan Türkiye