2020’de günde beş lokanta kapandı

Tüm dünyayı etkisini alan ve milyonlarca insanın ölümüne yol açan corona virüsün Türkiye’de yeme içme sektörüne olan etkisi belli oldu.

SÖZCÜ’nün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin derlediği şirket istatistiklerinden derlediği veriye göre 2020 yılında “lokantalar ve seyyar yemek hizmeti” alanında faaliyet gösteren bin 733 firmanın kapısına kilit vuruldu.

Bu kuruluşların bin 170’i şahıs, 495’i limited ve 68’i anonim şirketti. Verilere göre 2020 yılında günde 5 firma faaliyetini sonlandırdı.

“Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret” yapan 2 bin 858 şirket de 2020 yılında kapandı. Bu firmaların 2 bin 687’si şahıs, 171’i ise limited şirketti.

YARDIM PAKETİ GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplantısında corona virüsü nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan lokanta, restoran ve kafelere yeni bir yardım paketi uygulayacaklarını söyledi.

“Esnafı bugüne kadar yalnız bırakmadık bundan sonra da bırakmıyoruz” diyen Erdoğan, “Restoran, lokanta ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirlerle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon TL ve altı olan ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapacağız” dedi.

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