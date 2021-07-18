2050 yılında balıktan çok plastik olacak

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, son dönemde yaşanan çevre kirlilikleri hakkında Meclis'te açıklamalarda bulundu. Denizlerdeki kirliliğin 2050'de ulaşacağı tehlike için “Denizlerde balıklardan çok plastiğin olacağı söyleniyor” diyen Birpınar, Meclis Müsilaji Araştırma Komisyonu'na denizlerde yaşanan kirlilik hakkında bilgi verdi ve şunları söyledi:

BALIKTAN ÇOK ATIK: Denizlerimiz alarm veriyor çünkü son raporlarda, 2050 yılında denizlerde balıklardan çok plastiğin olacağı söyleniyor. Maalesef insanoğlunun kendisi bunu yapıyor. Sadece denizlere atılan atıklardan bahsetmiyoruz, herhangi bir şekilde karaya attığınız bir çöpün yağmurlarla, yağışlarla veya bir dereye ulaşıp oradan tekrar denize gittiğini ve oralara kirlettiğini bilmemiz de gerekiyor.

ÇOK DETERJAN KULLANIYORUZ: Bir de fosfor var. Bu da evlerdeki deterjanlarla ilgili. Çok fazlaca deterjan kullanmaya başladık ve bu deterjanlar da iyi arıtılmazsa onlar da fosfor yükü olarak denizlere gidiyor. Bir de gübrelerden özellikle nitrat yükleri geliyor. Marmara havzasına gelen suların en azından yarısından fazlası yüzde 53'lük kısmı maalesef ön arıtmayla veriliyor. Yüzde 53, yani günlük 6.9 milyon metreküplük su. Bunun hepsinin biyolojik veya ileri arıtma olması lazım.

Müsilaja milyonlarca TL ceza ve faaliyetten men

Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası (müsilaj) konusu hakkında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, atıkların hem toplandığını hem de gerekli ceza işlemlerinin yapıldığını söyledi. Birpınar, “İstanbul'da 6.440 metreküp, Kocaeli'nde 476, Bursa'da 165, Tekirdağ'da 154, Balıkesir'de 811, Çanakkale'de 919, Yalova'da 2.118 metreküp civarında müsilaj topladık. Depo sahalarına götürdük. 10 bini aşkın denetim faaliyeti yaptık, 22 milyon TL'ye yakın ceza yazdık ve 50'den fazla işletmeyi de faaliyetten men ettik” dedi.