‘3 kez müjde verdiler, 25 kez zam yaptılar’

Enerji ve Altyapı Politikalarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Zonguldak'ta açıklanan müjde ve temeli atılan doğalgaz işleme tesisiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

CHP'li Akın, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“AÇILIŞI DAHA ÖNCE YAPILAN FABRİKAYI TEKRAR AÇMAYA BENZİYOR”

* Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda Ağustos 2020'de bulunan doğalgaz hepimizi sevindirmişti. İlk olarak 320 milyar metreküp olarak ilan edilen rezerv; yeni kuyuların açılmasıyla Ekim 2020'de 85 milyar metreküp artarak 405 milyar metreküpe; dün de 135 milyar metreküp artarak 540 milyar metreküpe çıktı.

* Sahanın doğalgaz rezervinin tam potansiyeli belli olmadan her açılan kuyudan müjde vermek; iktidarın yapmayı çok sevdiği açılışı daha önce yapılan fabrikayı tekrar törenle açmaya benzemektedir. Sakarya Gaz Sahası'yla ilgili henüz teknik raporu yokken; iktidarın siyasi şovu vardır.

“10 AYDA ENERJİ FATURALARINA 25 ZAM YAPTILAR”

* Teknik raporun ortaya çıkması için 40 kuyunun açılması gerektiği; bunun da en az 5 yıl süreceği bilinmektedir. Buna karşın iktidar aynı sahayla ilgili art arda 3 kez müjde vererek; doğalgazın çıkarılması için henüz sahanın potansiyeli bilinmeden adeta kör bir bakışla yatırım kararı almaktadır.

* İktidar sıkıştıkça Sakarya Gaz Sahası'ndan matruşka gibi müjdenin içinden müjde açıklıyor. Karadeniz'de ilk müjdenin verildiği 21 Ağustos 2020 tarihten bu yana enerji faturalarında zam yağmuru yaşandı.

* 10 ayda enerji faturalarına tam 25 defa zam yapıldı. Bu süre içerisinde ÖTV zammı da dahil olmak üzere akaryakıtta pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 17 defa; doğalgaz faturalarına 6 defa; elektrik faturalarına ise 2 defa zam yapıldı.

İNDİRİM BEKLEYEN VATANDAŞI ZAMLAR ÇARPTI

* Enerji faturalarında indirim bekleyen vatandaşımızı henüz bir yıl olmadan 10 ay içerisine yapılan zamlar çarpmıştır. 10 ay önce İstanbul'da litre fiyatı 6.52 lira olan benzin 7,73 liraya; fiyatı 6,07 lira olan motorin 7,23 liraya; fiyatı 3,95 lira olan LPG oto gaz ise 4,41 liraya yükseldi.

* Bu süre içerisinde elektriğe yüzde 12,1; doğalgaza konutlarda yüzde 6,5; elektrik üretimi yapan santrallerde ise yüzde 22 oranında zam yapıldı.

* Bu durum müjdenin zam olarak yağdığının en açık göstergesidir. Zonguldak'ta temeli atılan doğalgaz işleme tesisiyle ilgili de soru işaretleri bulunuyor.

* Bu tesisin kamu tarafından öz kaynak kullanılarak mı; yoksa ihale edilerek mi yapılacağı bilinmemektedir. Tesisle ilgili herhangi bir ihale yapılmamıştır. Bu tesis kapalı kapılar ardında pazarlık usulüyle mi ihale edilmiştir? Ayrıca söz konusu tesisin hangi yöntemle işletileceği de bilinmemektedir.