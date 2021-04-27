39 km’lik yol işi 249 milyon diye başladı 550 milyonla bitiyor

Ankara çevreyolu trafiğini rahatlatmak hedefiyle planlanan 39 kilometrelik Yenikent-Temelli Yolu'nda fatura katlandı. Taahhüt ettiği paraya ve tahhüt ettiği sürede projeyi bitiremeyen müteahhidin imdadına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetişti. Kimseye duyurulmadan yapılan “ikmal” ihalesiyle müteahhide yüzlerce milyon verildi.

1 Mart 2017

İLK İHALEYE 27 FİRMA KATILDI

“Yenikent-Temelli Yolu (Enerji İletim Hatları Deplase İşleri Dahil) KM 0+000 – 39+699,79 Kesiminin Yapım” ihalesi 4 yıl önce yapıldı.

Projenin 4 yıl önce yapılan ilk ihalesi rekabete imkan sağlayan “Belli İstekliler Arasında” usulüyle ön yeterlilik alan tüm firmaların katılımına açık yapıldı. 320 milyon lira yaklaşık maliyet belirlenen projenin ihalesine tam 27 firma katıldı. Yaşanan sıkı rekabet sonunda Onur Taahhüt ve Yedigöze İnşaat ortaklığı 249 milyon liraya ihaleyi kazandı.

6 Nisan 2017

SÖZLEŞMEYE GÖRE 2021’DE BİTECEKTİ

6 Nisan'da imzalanan sözleşmeye göre inşaatın 24.04.2017 günü başlaması, 1100 gün sürmesi ve 05.08.2021 tarihinde tamamlanması öngörüldü.

14 Ocak 2021

BAKAN BİTMEYEN YOLU TÖRENLE AÇTI

Yol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle hizmete açıldı. Hazırlanan panolarda ve haberlerde “Temelli-Yeniköy Yolu Açılış Töreni” yazıyordu ama Bakan, konuşmasında yolun 29 kilometrelik kısmını açtıklarını söyledi. 10 kilometresi eksikti.

15.03.2021

SÜRPRİZ “İKMAL” İHALESİ

Açılışı yapılan ancak bitmeyen proje için 15 Mart'ta, yasanın önceden öngörülemeyen olağanüstü durumlar için öngördüğü “21/b” usulüyle gizli kapaklı bir “ikmal” ihalesi yapıldığı ortaya çıktı.

İhalenin adı aynıydı: “Yenikent-Temelli Yolu (Enerji İletim Hatları Deplase İşleri Dahil) KM 0+000 – 39+699,79 Kesiminin İkmal Yapım İşi”. Sadece “ikmal” (tamamlama) kelimesi eklenmişti.

299 MİLYON LİRA DAHA

Bu defa, AKP'nin son yıllarda istediği ihaleyi istediğine verme aracı haline gelen “21/b Pazarlık” usulünün sağladığı avantajla ihale ilana çıkılmadan, kimseye duyurulmadan yapıldı. Kapalı kapılar arkasında ihale düzenlendi. İhaleye özel olarak 6 firma davet edildi. İhale, projeyi 2017 yılında alan ancak taahhüt ettiği rakama ve zamanında bitiremeyen Onur Taahhüt'e verildi. Yani aynı iş için aynı müteahhide 299 milyon 234 bin lira daha aktarıldı.

12 Nisan'da imzalanan yeni sözleşmeye göre ikmal yani tamamlama işi bugün itibariyle (27 Nisan) başlayacak, 900 gün sürecek ve 14 Ekim 2023'te tamamlanacak.

10 KİLOMETRELİK KISIM 3 YIL SÜRECEK

Bakan Karaismailoğlu'nun 14 Ocak 2021 günü yapılan açılış töreninde 39 kilometrelik yolun 29 kilometresini açtıklarını duyurmuştu. Buna göre ikmal ihalesi kapsamındaki 10 kilometrelik yolun yapımı yaklaşık 3 yıl sürecek.

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