40 milyar liralık yasa dışı bahis

Sayıştay, şaibeler ve garip tesadüflerle gündeme gelen ve yılbaşı çekilişinde de 100 milyonluk büyük ikramiyenin 75 milyon lirasını Türkiye Varlık Fonu'na devreden Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ), 40 milyar liraya ulaşan yasa dışı bahis sektörü ile mücadelede de yetersiz kaldığını açıkladı. Sayıştay 1 Ağustos 2020'de özelleştirilip Sisal Şans şirketine devredilen Milli Piyango İdaresi'ne ilişkin 2019 yılı denetim raporunu TBMM KİT Komisyonu'na gönderdi. Raporda şu tespitler yer aldı.

– Son yıllarda Türkiye'de oynanan yasa dışı bahis pazarı 40 milyar liraya yükselmiştir.

– 2012'den itibaren piyango çekilişleri naklen TRT'den ve ülke düzeyinde yayın yapan TV kanallarından yayınlanmamaktadır.

– 9 kişiden oluşan yönetim kurulunda, genel müdür ve 2 genel müdür yardımcısı dışında 3 üye kadrosunun boş olduğu, bu nedenle toplantı ve karar yeter sayısının bulunmadığı görülmüştür.

– MPİ, emekli olan işçilere kıdem tazminatlarını ve yıllık izin ücretlerini ödememiştir.

MİLLET BAHÇESİNE 90 MİLYON

Sayıştay, MPİ'nin 2019 yılını 640 milyon 163 bin TL'lik kârla kapatırken, 93.9 milyon lirayı reklam ve tanıtım giderleri için kullandığına dikkat çekti. Raporda, “Bu giderlerdeki en yüksek tutar 90 milyon TL ile millet bahçelerine finansman desteği olarak Toplu Konut İdaresi'ne yapılan ödeme olup, diğerleri ise 2.7 milyon TL ile Maliye Piyango Spor Kulübü'ne sponsorluk ödemesi ve 1.1 milyon TL'lik Bayburt Polis Eğitim Merkezi yurt binası yapımı için Bayburt Valiliği'ne ödemedir” denildi.