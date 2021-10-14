850 bin esnafı ilgilendiriyor! Meclis’ten geçti

850 bin esnafa gelir vergisi muafiyeti getiren Vergi Usul Kanunu, Meclis'te kabul edildi. Düzenlemeye göre; çiftçiye vergi indirimi, cirosu 240 bin TL'nin altındaki 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlara vergi kolaylığı sağlanacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Vergi Usul Kanunu değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi. Teklife göre, basit usulle vergilendirilen mükellef kazançları gelir vergisinden muaf tutuluyor. ‘Küçük esnaf’ diye tabir edilen 850 bin civarındaki mükellef yıllık beyanname vermeyecekler.

SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLERİ

İnternet üzerinden sosyal içerik üreten kişilerin bu yolla elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutuluyor.

Teklife göre, tarım sektörü ve çiftçilerin kamu kurum ve kuruluşlarından aldıkları destekler gelir vergisinden istisna tutulacak.

Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek.

ÇİFTÇİLERLE İLGİLİ DÜZENLEME

Gelir Vergi Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, tahsil tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile ret ve iade edilecek.

ELEKTRİK ORTAMDA VERGİ DAİRESİ

3 bin 600 liradan fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilanın, Gelir İdaresi Başkanlığı veya ilgili idarenin resmi internet sitesinde de duyurulabilmesine imkan tanınıyor.

Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. İHA