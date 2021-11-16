ABD Başkanı Biden’dan 1 trilyon dolarlık imza

ABD'de geniş çaplı altyapı yatırımları öngören 1 trilyon dolarlık paket ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaştı.

Sozcu.com.tr

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Başkan Joe Biden, dün Beyaz Saray’da düzenlenen törende, Demokratları ve Cumhuriyetçileri birleştiren 1 trilyon dolarlık bir altyapı faturasını yasalaştırdı.

Biden, aylar süren müzakereler sonucunda Senato ve Temsilciler Meclisi’nden geçen altyapı paketini Beyaz Saray’da düzenlenen törende imzaladı.

NEREYE HARCANACAK?

Paket, bozulan köprülerle yolları onarmak için eyalet ve yerel yönetimlere milyarlarca dolar aktarmayı ve milyonlarca Amerikalıya geniş bant internet erişimini genişletmeyi ve ülke genelinde istihdam yaratmayı hedefliyor.

Ayrıca elektrik ve su şebekesinin genişletilmesi ve yeni elektrikli araç şarj istasyonlarının da ülke genelinde kurulması sağlanacak.

Kırsal alanlara yönelik yatırımlar ve demiryolları ağının geliştirilmesi de gündemde.

‘AMERİKA’YI YENİDEN İNŞA’

Biden, paketin imza töreninde yaptığı konuşmada, “Amerikan liderliğini tüm dünyada en iyi ve güvenli yollar, tren yolları, limanlar ve havalimanlarıyla kanıtlamayı konuştuk. Birçok konuşma, söz ve uzman görüşü duyduk. Ancak bugün sonunda başardık. Amerikan halkına mesajım şudur ki Amerika yeniden harekete geçti. Hayatınız daha iyiye gitmek üzere değişecek.” dedi.

Biden, tasarının geçişinin “Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin bir araya gelip sonuç alabileceğini” gösterdiğini söyledi. Tasarıyı “Amerika’yı yeniden inşa etmek için bir plan” olarak nitelendirdi.

Biden, Temsilciler Meclisi ve Senato’nun 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketini de geçireceğinden emin olduğunu da sözlerine ekledi.

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