ABD’de Goldman Sachs ofise dönüş tarihini açıkladı

Aşılamada mesafe kaydeden ABD ve İngiltere’de normalleşme adımlarına bankalar da katılmaya hazırlanıyor.

ABD’nin en büyük bankalarından Goldman Sachs’ın yönetimi, ABD ve İngiltere’de personeli haziran ortasında ofislere çağırdı.

Bloomberg’ün aktardığı şirket içi yazışmalara göre, bankanın ABD’deki birimleri, 14 Haziran’dan itibaren ofisten çalışacak. İngiltere için verilen tarih 21 Haziran oldu.

ABD’nin en büyük bankası JPMorgan ise temmuz başından itibaren ofislere dönüşü planlıyor.

ESNEK MODEL DE GÜNDEMDE

ABD merkezli bir diğer finans şirketi Vanguard Group ise, 17 bin 300 çalışanının büyük kısmı için esnek bir model hazırladı. Grup bünyesinde çalışanlar, muhtemelen pazartesi ve cuma günleri evden çalışabilecek.

Citadel personelinin büyük kısmı 1 Haziran’dan itibaren ofislere dönecek. Almanya merkezli Deutsche Bank AG’nin New York birimi personeli ise temmuza kadar evden çalışabilecek.

FİNANS YÖNETİCİLERİ OFİSİ TERCİH EDİYOR

ABD’de Accenture Plc tarafından 400 finans şirketiyle yapılan bir araştırma, yöneticilerin yüzde 80’inin, pandemi bittiğinde personelin haftanın 4 ya da 5 günü ofisten çalışmasını tercih ettiğini gösteriyor. Anket, çalışanların ise esnek model istediğine işaret ediyor.

Dünyanın en büyük finans merkezi olan New York’ta Vali Andrew Cuomo, önceki gün yaptığı açıklamada, iki hafta içinde tam açılmaya gideceklerini duyurmuştu.

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