Açlık sınırı asgari ücreti 308 TL geçti

Çarşı pazarda sürekli artan pahalılık, asgari ücretli yurttaşları açlık sınırında yaşamaya mahkûm ediyor.

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) 2021 Temmuz’a ilişkin açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı verileri, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarının 2 bin 864 TL olduğunu ortaya koydu.

Asgari ücretin altında kalan açlık sınırı, İstanbul’da 3 bin 33 TL’yi, İzmir’de ise 3 bin 134 TL’yi gördü. Yani temmuz ayında İzmir’de açlık sınırı asgari ücreti 308 TL birden aşmış oldu. Ancak bunlar yalnızca mutfak masrafıyla ilgili olan kısım.

Dört kişilik bir ailenin bir ay boyunca yapması gereken fatura, kira, ulaşım gibi tüm harcamaların hesaba katıldığı yoksulluk sınırı ise temmuzda 10 bin TL’ye dayandı. Haziranda 9 bin 762 TL olan yoksulluk sınırı temmuzda 9 bin 906 TL’ye yükseldi.