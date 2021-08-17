Açlık sınırı asgari ücreti 308 TL geçti
BİSAM'a göre, açlık sınırı temmuz ayında İzmir ve İstanbul'da 3 bin lirayı aştı. Asgari ücret açlık sınırının 308 TL altında kaldı. Yoksulluk sınırı ise bir ayda 144 TL birden artarak 10 bin TL'ye dayandı.
Çarşı pazarda sürekli artan pahalılık, asgari ücretli yurttaşları açlık sınırında yaşamaya mahkûm ediyor.
Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) 2021 Temmuz’a ilişkin açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı verileri, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarının 2 bin 864 TL olduğunu ortaya koydu.
Asgari ücretin altında kalan açlık sınırı, İstanbul’da 3 bin 33 TL’yi, İzmir’de ise 3 bin 134 TL’yi gördü. Yani temmuz ayında İzmir’de açlık sınırı asgari ücreti 308 TL birden aşmış oldu. Ancak bunlar yalnızca mutfak masrafıyla ilgili olan kısım.
Dört kişilik bir ailenin bir ay boyunca yapması gereken fatura, kira, ulaşım gibi tüm harcamaların hesaba katıldığı yoksulluk sınırı ise temmuzda 10 bin TL’ye dayandı. Haziranda 9 bin 762 TL olan yoksulluk sınırı temmuzda 9 bin 906 TL’ye yükseldi.
GÜNLÜK 95 TL GIDAYA GİDİYOR
BİSAM’a göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için günlük 95.4 TL harcama yapması gerekiyor. Bunun 20 TL’si et, balık ve tavuk harcaması olurken, 33.2 TL’sini ise süt, peynir ve yoğurt harcaması oluşturdu.
En çok harcamalardan biri de günlük meyve ve sebze ihtiyacına gidiyor. Buna göre, dört kişilik bir ailenin günlük meyve ve sebze ihtiyacına 14.6 TL harcaması gerekiyor.
18 YILDA AÇLIK SINIRI 6.3 KAT ARTTI
Öte yandan, 2003 Haziran’ında dört kişilik bir aile, günlük minimum 15.2 liraya sağlıklı beslenebiliyordu. Yani 18 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 6.3 katına çıkmış oldu.
Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 5.58 kat oldu.
Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 24.76 TL, yetişkin bir erkeğin 25.65 TL, 15-18 yaş arası bir gencin 27.24 TL, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 17.8 TL olarak hesaplandı.