‘Her saat başı 708 kişi işsiz kaldı’

TÜİK'in temmuz ayına ilişkin işsizlik verisini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, her gün ortalama 17 bine yakın kişinin, her saat başı ise 708 kişinin işsiz kaldığını hesapladı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, "Millet notunu verdi, sandığı bekliyor" mesajı verdi.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile CHP Sözcüsü Faik Öztrak, temmuz ayı işgücü istatistiklerini değerlendirdi.

Ağbaba, “Sadece temmuz ayında resmi verilere göre en az 506 bin kişinin işsiz kaldığını görmüş olduk. İktidar yalnızca 125 bin kişilik istihdam yaratabildi. Bir başka deyişle temmuz ayında her gün ortalama 17 bine yakın kişi, her saat başı ise 708 kişi işsiz kalmış oldu” dedi.

Ülkedeki gerçek işsiz sayısının TÜİK'in açıkladığı resmi rakamın iki katından fazla olduğunu vurgulayan Öztrak ise, “Geçtiğimiz temmuzda da gerçek işsiz sayısı 8 milyonlu seviyelerdeydi. 2021'de baz etkisiyle kaydedilen yüksek büyüme hızları işsizliği anlamlı şekilde azaltmıyor, rakamlardaki büyüme sokağa yansımıyor” diye konuştu.

İŞKUR VERİLERİ DE ARTIŞI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Ağbaba, İŞKUR verilerinde de işsizliğin arttığına dair benzer bir tablo söz konusu olduğunu belirterek, “Haziran-ağustos ayları arasında İŞKUR'a kayıtlı resmi işsiz sayısı 244 bin kişi artarak 3,2 milyon kişiye yükselmişti. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki, Türkiye'de işsiz olup iş arayan herkes İŞKUR'a kayıt yaptırmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Ağbaba bir diğer çarpıcı veriyi ise işsizlik ödeneği başvuru sayılarında gördüklerini söyledi. CHP’li vekil, son bir ayda işsizlik ödeneğine başvuran işsiz sayısında 232 bin kişilik artış olduğunu kaydeti.

“ÖNLEM ALINMAZSA İŞİ OLANLAR DA İŞSİZ KALACAK”

Öte yandan Ağbaba, şu uyarıda bulundu: “Fesih yasağının kalkmasının ardından artan işsizlik sayısı ne yazık ki ilerleyen aylarda da tırmanışa geçme ihtimali oldukça yüksek. Daha önce taleplerimize kulak tıkayan iktidar eğer ki acil önlem almazsa bugün işi olan yüz binlerce çalışan, yarın işsiz kalma tehlikesi ile baş başa kalmaya devam edecektir.”

İNŞAATTA 60 BİN, SANAYİDE 287 BİN KİŞİ

2020’nin 16 Nisan'ında başlayan “işten çıkarma yasağı” bu yıl 1 Temmuz'da sonlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, temmuzda sanayideki çalışan sayısının 287 bin kişi gerilediğine, inşaat sektöründe de 60 bin kişilik düşüş olduğuna dikkat çekti.

“Hizmet sektöründe çalışan sayısı ise 454 bin kişi artmış” diyen Öztrak, “Temmuzda işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı yaklaşık 232 bin kişi. Bu son 15 ay içerisinde gerçekleşen en yüksek işsizlik ödeneği başvuru sayısı” bilgilerini verdi.

‘MİLLET NOTUNU VERDİ, SANDIĞI BEKLİYOR’

“Tutarlı, güven veren bir ekonomik program olmadan, işsizlik azalmaz, milletin işi çoğalmaz. Erdoğan, bunu bir türlü anlamıyor” diyen Öztrak, şöyle devam etti:

“Açıkladıkları Orta Vadeli Program, ortalama yüzde 5,3 büyümeyle üç yıl üst üste 1 milyonun üzerinde ilave iş imkânı sağlamayı öngörüyor. Bu büyümeyle bu iş artışı olmaz. Kalıcı, sürdürülebilir, kapsayıcı büyümeyle iş artışı sağlamak için 3 yeniye ihtiyaç var: Yeni Kurallar, Yeni Kurumlar, Yeni Kadrolar.

Bu ise seçim sandığının ivedilikle milletin önüne getirilmesiyle olabilir. Milletimiz Erdoğan Hükümetinin ne yaptığını gördü. Notunu verdi. Tasdiknamesini vermek için de sandığın önüne gelmesini dört gözle bekliyor.”

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