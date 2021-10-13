Akdeniz’den elektrik kablosu geçecek

Mısır ve Yunanistan arasında imzalanması planlanan anlaşmaya göre, Mısır'ın Yunanistan'a Akdeniz'de kurulacak kablolar aracılığıyla elektrik ihraç etmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan ve Mısır, bu hafta içinde iki ülkeyi birbirine bağlayan büyük bir elektrik kablosu inşa etmek için bir ön anlaşma imzalayacak. Bu, Akdeniz’de Avrupa ve Afrika’da kıyısı bulunan devletler arasında imzalanan bu türdeki ilk anlaşma.

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı sözcüsü, iki ülkenin bakanlarının yarın bir mutabakat zaptı imzalayacaklarını söyledi.

Mutabakat Zaptı Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Konstantinos Skrekas ve Mısır Elektrik Bakanı Mohamed Shaker tarafından imzalanacak.

MISIR’DAN ELEKTRİK İHRACATÇISI OLMA HEDEFİ

Elektrik fazlası olan Mısır, bir yıl önce Avrupa’ya elektrik satmak için görüşmelere başlamıştı. Mısır, bölgesel bir ihracat merkezi olmak amacıyla ucuz yenilenebilir enerji üreticisi olmayı hedefliyor. Mısır, denizaltı kablosu inşası için Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile görüşmeler yürütüyordu.

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