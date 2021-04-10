Alibaba’ya rekor ceza

Çin’de rekabet kurumu, e-ticaret ve teknoloji devi Alibaba’ya 2,8 milyar dolarlık (18,2 milyar yuan) rekor ceza verdi.

Bloomberg’ün aktardığıan göre, rekabet soruşturması kapsamında verilen cezanın gerekçesinde, Alibaba’nın piyasadaki hakim konumunu kötüye kullandığı belirtildi.

CİROSUNUN YÜZDE 4’ÜNE DENK

Söz konusu 2,8 milyar dolarlık ceza, Alibaba’nın 2019’da Çin’de elde ettiği cironun yaklaşık yüzde 4’üne denk.

Alibaba’nın patronu Jack Ma’nın 24 Ekim 2020 tarihinde finansal kurumları eleştirdiği konuşması sonrasında yönetimle ilişkileri gerilmişti.

Daha önce Çin’de en yüksek rekabet soruşturması cezası, ABD merkezli çip üreticisi Qualcomm’a 2015 yılında kesilen yaklaşık 1 milyar dolarlık ceza olmuştu.

HALKA ARZ ENGELLENMİŞTİ

Çin yönetimi 4 Kasım'da Ant Group'un 37 milyar dolar değerindeki halka arzını askıya alarak milyarder Jack Ma tarafından kurulan finansal teknoloji şirketinin sadece birkaç gün kala borsaya girişini engellemişti.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) 24 Aralık'ta Alibaba Group aleyhinde rekabet soruşturması başlatıldığını ve önümüzdeki günlerde Alibaba'nın iştiraki Ant Group'un toplantıya çağrılacağını açıklamıştı.

Ekim ayında Çin'deki regülasyonu ve devlet bankalarını eleştiren Jack Ma, o zamandan beri ortaya çıkmamış ve çok nadiren açıklamalarda bulunmaya başlamıştı. Çin yönetimini eleştirdikten sonra Pekin tarafından üzeri çizilen Jack Ma'nın işletme akademisine yeni öğrenci alımı durduruldu.

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