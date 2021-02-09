Altın fiyatları bugün de yükselişini sürdürdü

ABD dolarının önemli para birimleri karşısında değer kaybetmesi, ABD’de yeni corona virüsü yardım paketinin yakın zamanda Kongre gündemine geleceği beklentisi altın fiyatlarını son bir haftanın en yüksek seviyelerine yaklaştırdı.

Analistler, Başkan Biden’ın ortaya koyduğu teşvik paketini Kongre’den geçireceğine yönelik güvenin ABD dolarındaki zayıflığın ve altın fiyatındaki yukarı hareketin arkasındaki temel neden olduğunu belirtiyorlar.

Bunun yanı sıra Bitcoin’in rekor seviyelere çıkmasının da altında bir miktar olumlu hava estirdiği ifade ediliyor. Spot altın fiyatı 1843,42 dolar/ons seviyesine kadar yükselişin ardından düne göre yüzde 0,65 artışla 1841,59 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, 1840 dolar/ons seviyesinin üzerinde kalındıkça 1853-1875 dolar/ons aralığının hedeflenmeye devam edilmesini bekliyorlar. Aşağı harekette ilk destek 1828 dolar/ons seviyesi.

Ons altın fiyatlarının yükselmesine iç piyasada dolarda yaşanan sınırlı artış da eklenince gram altın fiyatları da hareketlendi. Gram altın bugün 420 TL seviyesine çıktı.

DOLAR ENDEKSİNİN GÜÇ KAYBETMESİ ETKİLİ OLDU

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde dün 90,89 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü düşüşle tamamlayan dolar endeksinin düşüşünü ikinci güne taşıdığı ve bunun paralelinde kayıplarını telafi etmeye devam eden ons altının, 1840 seviyesi üzerine kadar çıktığı belirtildi.

“YÜKSELİŞ EĞİLİMİNİN SINIRLI KALMASINI BEKLİYORUZ”

Dolar endeksinin 90,74 seviyesinde hareket ettiği, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,16 üzerinde olduğu ve yükseliş eğilimini koruduğunu belirtilen açıklamada, “ABD 10 yıllıklarındaki yükselişin sürmesi durumunda ons altındaki yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalmaya devam edebileceğini düşünmekteyiz. Diğer yandan, hatırlanacağı üzere dolar endeksi Mart ayından bu yana sürdürdüğü düşüş trendini geçtiğimiz hafta yukarı yönlü kırmıştı.

Trend kırılmasının yarattığı yukarı yönlü momentum ve teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller çerçevesinde dolar endeksindeki geri çekilme eğiliminin sınırlı kalabileceği ve endeksin kısa vadede yeniden 91 üzerini hedef alabileceği görüşündeyiz.

Bu gelişmeler paralelinde ons altındaki yükseliş eğilimlerinin sınırlı kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Kısa vadeli görünüme bakacak olursak, teknik göstergeler altının ons fiyatının bugün içerisinde 1800 – 1860 bandında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor.” denildi.