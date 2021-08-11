Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 11 Ağustos 2021
Altının ons fiyatı, 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü 1.732 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 481 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.241 TL.
Altın fiyatları, yatırımcılar ABD TÜFE verisini beklerken doların ve tahvil getirilerinin yükselmesine rağmen Delta varyantı nedeniyle artan vakalara dair endişelerin ardından hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 artışla 1,732.49 dolarda işlem gördü.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 477 TL, satış 481 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 493 TL. 12 TL düşüş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü 4.801 TL'den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 779 TL, satış 795 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 815 TL. 20 TL düşüş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.209 TL, satış 3.241 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.322 TL. 81 TL düşüş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.559 TL, satış 1.591 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.630 TL. 39 TL düşüş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.150 TL, satış 3.182 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.261 TL. 79TL düşüş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.143 TL, satış 3.174 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.254 TL. 80 TL düşüş gerçekleşti.