Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 12 Ekim 2021
Altının ons fiyatı, 12 Ekim 2021 Salı günü 1.760 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 509 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.430 TL.
Altın fiyatları enflasyon endişelerinin artmasıyla yükseldi. Ancak, güçlü dolar ve Fed’in varlık alımlarını azaltmaya önümüzdeki ay başlayacağı beklentileriyle kazanımları sınırlandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.3 artarak 1,758.25 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 artarak 1,758.20 dolara yükseldi.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 504 TL, satış 508 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 501 TL. 7 TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 12 Ekim 2021 Salı günü 5.094 TL'den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 824 TL, satış 841 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 829 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.396 TL, satış 3.430 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.379 TL. 49 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.648 TL, satış 1.682 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.659 TL. 23 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.331 TL, satış 3.365 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.318 TL. 47 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.325 TL, satış 3.359 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.310 TL. 49 TL yükseliş gerçekleşti.