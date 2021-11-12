Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 12 Kasım 2021

Altının ons fiyatı, 12 Kasım 2021 Cuma günü 1.857 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 594 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 4.004 TL.

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Altın fiyatları güçlü doların yarattığı baskıyla geriledi ancak ABD’de yüksek tüketici fiyatlarının altının çekiciliğini artırmasıyla altı ayın haftalık bazda en büyük yükselişini kaydetmeye hazırlandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Çarşamba günü beş ayın en yüksek seviyesini kaydettikten sonra %0.3 düşerek 1,856.20 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri %0.3 düşerek 1,857.90 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 589 TL, satış 594 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 566 TL. Fiyatlarda 28 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 12 Kasım 2021 Cuma günü 5.952 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 963 TL, satış 983 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 935 TL. Fiyatlarda 48 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.964 TL, satış 4.004 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 3.812 TL. Fiyatlarda 192 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.926 TL, satış 1.965 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.871 TL. Fiyatlarda 94 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.892 TL, satış 3.931 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.742 TL. Fiyatlarda 189 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.883 TL, satış 3.922 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.734 TL. Fiyatlarda 188 lira yükseliş gerçekleşti.