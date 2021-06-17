Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 17 Haziran 2021

Altın fiyatları, FED’in açıklamalarından sonra Çarşamba gününe oranla 8 liralık düşüş içerisinde. 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin yükselişinden ötürü altın ons fiyatlarında uluslararası piyasada çok sert düşüş yaşanmasına sebep oldu. Türkiye’de 17 Haziran 2021 Perşembe günü altın fiyatları ne kadar?

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 497 TL, satış 501 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 521 TL. 20 TL düşüş gerçekleşti.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 812 TL, satış 829 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 861 TL. 32 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.343 TL, satış 3.377 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.508 TL. 131 TL düşüş gerçekleşti.

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Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.624 TL, satış 1.657 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.722 TL.65 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.281 TL, satış 3.314 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.444 TL. 130 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.273 TL, satış 3.306 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.437 TL. 131 TL düşüş gerçekleşti.

Altın yorumları 17 Haziran 2021

Ekonomi uzmanlarının 17 Haziran 2021 altın yorumları: FED faiz kararlarından sonra uluslararası sarı metal piyasalarda sabah saatlerinde sert düşün yaşandı, düşüş öğle saatlerinde devam ediyor. Öte yandan FED, politika faizinde her hangi bir değişikliğe gitmedi. Türkiye’de ise Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. 17 Haziran’da 14:00’ten sonra Merkez Bankasının alacağı karar sonrası Kapalı Çarşı’da altın piyasasında yükseliş veya düşüş yaşanabilir!