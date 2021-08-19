Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 19 Ağustos 2021

Altının ons fiyatı, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü 1.779 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 487 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.287 TL.

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Altın fiyatları, Fed tutanaklarının bu yıldan itibaren tahvil alım hızının azaltılmaya

başlanabileceğini göstermesinin ardından doların güçlenmesiyle geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %1,774 dolara kadar gerilerken 9 Ağustos’tan beri en büyük günlük düşüşünü yaşadı.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 483 TL, satış 487 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 482 TL. 5 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü 4.865 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 789 TL, satış 805 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 798 TL. 7 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.254 TL, satış 3.287TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.251 TL. 36 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.581 TL, satış 1.614 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.596 TL. 18 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.196 TL, satış 3.228 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.192 TL. 36 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.188 TL, satış 3.220 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.185 TL. 35 TL yükseliş gerçekleşti.