Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 23 Aralık 2021

Altının ons fiyatı, 23 Aralık 2021 Perşembe günü 1.806 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 682 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 4.584 TL.

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Altın fiyatları yeni yıl tatili yaklaşırken işlem hacminin düşmesi ve doların zayıflamasıyla değerini korudu. Dolar, Omicron varyantı üzerine yeni yayımlanan araştırma sonuçlarının olumlu gelişmelere işaret etmesiyle artan risk iştahı ve küresel ekonomik büyümeye dair iyimser beklentiler nedeniyle geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı fazla değişim göstermeyerek 1,806.85 dolarda seyretti. ABD Altın vadeli işlemleri %0.3 artarak 1,808.20 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 676 TL, satış 682 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 905 TL. 223 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 23 Aralık 2021 Perşembe günü 6.948 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.119 TL, satış 1.142 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.496 TL. 354 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 4.538 TL, satış 4.584 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.097 TL 1.513 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.223 TL, satış 2.268 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.992 TL. 724 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 4.481 TL, satış 4.527 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.985 TL. 458 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 4.471 TL, satış 4.516 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.972 TL. 1.456 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 23 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 23 Aralık 2021 altın yorumları: Gram altın geçen haftalar da özellikle TL'nin değer kaybı ile yukarı yönlü ivmesine devam etmişti. Mevcut “Ekonomik önlem paketi” 1000 TL seviyelerini gören gram altını 700 TL seviyelerine geriletti.

Altın gram cinsi, günü 2.60% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi içinde bulunuyor. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 710.00 ve 751.00'de, destek seviyeleri ise 670.00 ve 633.00'de bulunuyor.