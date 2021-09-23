Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 23 Eylül 2021
Altının ons fiyatı, 23 Eylül 2021 Perşembe günü 1.1763 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 491 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.308 TL.
Altın fiyatları, Fed’in varlık alım hızını gelecek yıldan itibaren azaltabileceği ve faiz artışına beklentilerden erken gidebileceği açıklamalarının ardından doların güçlenmesiyle geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 düşüşle 1,764.06 dolarda işlem gördü.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 486 TL, satış 491 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 480 TL. 11 TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 23 Eylül 2021 Perşembe günü 4.914 TL'den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 795 TL, satış 811 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 794 TL. 17 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.275 TL, satış 3.308 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.235 TL 73 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.588 TL, satış 1.621 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.588 TL. 33 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.211 TL, satış 3.244 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.176 TL. 68 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.207 TL, satış 3.240 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.169 TL. 71 TL yükseliş gerçekleşti.