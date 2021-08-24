Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 24 Ağustos 2021
Altının ons fiyatı, 24 Ağustos 2021 Salı günü 1.802 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 488 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.290 TL.
Altın fiyatları, corona virüsün Delta varyantının vaka sayılarının yükselmesine neden olmasıyla Fed’in tahvil alımlarını azaltacağı beklentisini azalırken psikolojik eşik olan 1,800 dolar seviyesinin üzerinde seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün %1.4 yükseldikten sonra %0.2 gerileyerek 1,801.65 dolar seviyesinden işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 gerileyerek 1,804.10 dolar seviyesinde.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 484 TL, satış 488 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 484 TL. 4 TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 24 Ağustos 2021 Salı günü 4.887 TL'den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 791 TL, satış 807 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 800 TL. 7 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.257 TL, satış 3.290 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.259 TL. 31 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.582 TL, satış 1.615 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.600 TL. 15 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.198 TL, satış 3.229 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.200 TL. 29 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.191 TL, satış 3.223 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.193 TL. 30 TL yükseliş gerçekleşti.