Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 3 Aralık 2021

Altının ons fiyatı, 3 Aralık 2021 Cuma günü 1.771 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 780 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.242 TL.

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Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL'deki yatay seyirle haftaya 713 TL seviyesinde başladıktan sonra küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen salı günü dolar/TL'nin 13,95 seviyesine ulaşmasıyla rekor tazeledi. Gram altın, dolar/TL'deki yüksek seyirin devam etmesiyle 780 TL civarında bulunuyor.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 772 TL, satış 780 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 717 TL. Fiyatlarda 63 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 3 Aralık 2021 Cuma günü 7.808 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1265 TL, satış 1291 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1186 TL. Fiyatlarda 105 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.189 TL, satış 5.242 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 4.832 TL. Fiyatlarda 410 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.529 TL, satış 2.581 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.372 TL. Fiyatlarda 209 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.108 TL, satış 5.160 TL. Geçen hafta tam altının satış 4.744 TL. Fiyatlarda 416 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.096 TL, satış 5.147 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 4.733 TL. Fiyatlarda 414 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 3 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 3 Aralık 2021 altın yorumları: Ons altın 1770$ seviyesinin altına sınırlı düşüş kaydederek haftanın genelini 1770$ seviyesinin üzerinde geçirdi. Küresel piyasalarda, artan enflasyonist endişeler ve Omicron varyantına dair belirsizlik, risk iştahının zayıflamasına neden oluyor. Altın bu gelişmeler karşısında kendisini sınırlı besleyebildi. Genel olarak yatay ve temkinli seyrettiği gözlemleniyor. Fed'in gelecek sene erken faiz artırabilir ihtimali, altını baskılamaya devam ediyor.

Gram Altın, 535,36 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı ivme kazanabilir. Aksi halde, 535,36 seviyesini kırması durumunda ise 509,60 destek seviyesini takip ediyor olacağız.