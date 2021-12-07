Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 7 Aralık 2021

Altının ons fiyatı, 7 Aralık 2021 Salı günü 1.783 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 778 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.259 TL.

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Gram altın, dolar/TL'deki yükselişle geçen hafta 791 TL'ye ulaşarak rekor tazeledikten sonra hafif bir çekilme yaşasa da haftanın kalanında yükseliş eğilimi içerisindeydi. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, pazartesi günü dolar/TL'deki yükselişle rekor tazeleyerek 795 TL'yi gördükten sonra 789 TL civarında bulunuyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 775 TL, satış 782 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 784 TL. 2 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 7 Aralık 2021 Salı günü 7.899 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1263 TL, satış 1289 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1295 TL. 6 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.205, satış 5.259 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.279. 20 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.531 TL, satış 2.583 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.591 TL. 8 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.115 TL, satış 5.167 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.182 TL. 15 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.117, satış 5.169 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.171 TL. 2 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 7 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 7 ARALIK 2021 altın yorumları: Omikron varyantının küresel piyasalarda yarattığı belirsizlikle geçen haftayı inişli çıkışlı bir seyirle geçiren ons altın, cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1.780 doların üzerine tırmanmıştı. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan değerli metal 1.777 dolar civarında işlem görüyor.

Gram Altın'da yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 800 ve 810 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 760 ve 740 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.