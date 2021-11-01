Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 1 Kasım 2021

Altının ons fiyatı, 1 Kasım 2021 Pazartesi günü 1.783 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 547 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.687 TL

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, bazı yatırımcıların cuma günkü seansta görülen sert fiyat düşüşü ardından altın satın almasıyla yükseldi. Ancak, piyasalar enflasyonun hızlandığına işaret eden verilerin ardından Fed toplantısı öncesinde temkinli kaldı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 artarak 1,784.08 dolara yükseldi. Altın, cuma günü gördüğü %1.5 düşüşle bir haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine gerilemişti. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 artarak 1,785.3 dolara yükseldi.

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 542 TL, satış 547 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 557 TL. 10 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 1 Kasım 2021 Pazartesi günü 5.495 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 886 TL, satış 904 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 920 TL. 16 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.650 TL, satış 3.687 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.752 TL. 65 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.774 TL, satış 1.810 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.841 TL. 31 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.584 TL, satış 3.621 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.683 TL. 62 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.577 TL, satış 3.613 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.675 TL. 62 TL düşüş gerçekleşti.