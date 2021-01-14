Altın fiyatları neden düşüyor

Altın fiyatları gözünü ABD’de başkan seçilen Joe Biden’ın corona virüs yardım paketi teklifine çevirdi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.8 gerileyerek 1,840 dolar seviyesinin altına indi.

İç piyasada gram altın 439 liraya, çeyrek altın 727 liraya, Cumhuriyet altını da 2,890 liraya geriledi.

Gedik Yatırım’ın, ons altının yeni günde “hafif satıcılı” olduğuna işaret edilen altın analizinde de şöyle denildi:

Dolar endeksi ve ABD hazine tahvillerindeki yükseliş, altını baskı altında tutuyor. Bu durum yükselişini zorlaştırıyor. ABD’de siyasi görünüm karışık.

Temsilciler Meclisi, Trump’ın isyana teşvik ile suçlandığı azil maddesini kabul ettiğini ifade etti. Bu gelişmeye dair haberler bugünde önemli olabilir.

Bugünün takviminde, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell konuşması ve Biden’ın teşvik paketini açıklaması bekleniyor. Powell’ın konuşmasında, enflasyon, toparlanma ve varlık alım programına dair açıklamalarda bulunacağı söyleniyor. Altının seyri için önemli bir gün olabilir.”

ALB Forex Tarafından Hazırlanan Altın analizinde ise “Ons altın fiyatı, 1860/1818 dolar arasında yatay hareket ediyor. Geçtiğimiz süreçte 1960 direncinden dönen fiyatın ters bayrak formasyonu oluşumu içinde olduğu görülüyor. Aşağı alanda 200 günlük hareketli ortalamanın da bulunduğu 1818 dolara desteğinin kırılması durumunda satışlar artabilir. Şu an için yükseliş trendi korunuyor. Kırılması halinde 1790 ilk destek olarak izlenebilir” değerlendirmesi yapıldı.

İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan analizde ise altın fiyatlarıyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Ons altın, hafta içerisinde bir miktar toparlanma hareketleri gerçekleştirmiş ve bu toparlanmalar ile birlikte 1863 seviyeleri test edilmişti. Fakat bu seviyeleri kıramayan altın buralardan gevşemeler yaşadı. Geçtiğimiz hafta Georgia seçimlerinde Demokratların başarı elde etmesi ve Temsilciler Meclisi ile Senato'da çoğunluğu sağlamaları iyi senaryo olan ‘mavi dalga'nın yaşanmasına neden oldu. Bununla birlikte ABD hazine tahvil faizlerinde yaşanan yükselişler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Yüksek faizler ile birlikte faiz getirisi olmayan altına olan ilgi bir miktar azaldı.”