Altın fiyatları toparlanamıyor

ABD Doları’nın önemli para birimleri karşısında 2 ayın en yüksek seviyelerinde tutunmaya devam etmesi, ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdının getirisinin 3 haftanın en yüksek seviyesine çıkmasının yatırımcıların altın ve gümüş iştahlarını azalttı ve fiyatları aşağı çekti.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı bu sabah 1821,06 dolar/ons ve gümüş fiyatı 26,43 dolar/ons seviyelerini gördü.

Analistler, ABD tahvil getirilerinde yükselişin merkez bankalarının para politikasının daha da gevşetmekten çok faizlerin nasıl yükseltileceğini ve teşviklerin nasıl geri çekilebileceğini düşünmeye başladıkları değerlendirmelerini yansıttığını belirtiyorlar.

ABD’de Demokratların Cumhuriyetçilerin desteği olmadan da 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketini Kongre’den geçireceklerine yönelik yapılan açıklamaların altın fiyatına destek vermeye devam ettiğini de belirten analistler, bunun yanı sıra gözlerin Türkiye saati ile 15.00’de BoE’den gelecek faiz kararında olduğunu da vurguluyorlar.

Spot altın için en büyük riskin Covid-19’a karşı aşılama programlarında hızlanma sağlandığına yönelik gelecek haberler, açıklamalar olduğu da ifade ediliyor. Teknik analistlere göre spot altın bugün 1.818 dolar/ons desteğini test edebilir.

Bu seviyenin kırılması halinde 1.801 dolar/ons ve oranın altında 1.787-1.783 dolar/ons destekleri hedeflenebilir. Yukarı bir hareket için ise öncelikle 1.840 dolar/ons seviyesini üzerine geri gelinmesi gerekli. Buranın aşılması halinde 1.853-1.875 dolar/ons aralığı yeniden hedef haline gelecek. Spot gümüş için destek seviyeleri 26.42 ve 26.01 dolar/ons olarak ifade ediliyor. Kısa vadeli dirençler ise 27,21 ve 27,60 dolar/ons.

ZAYIFLIK ARTIYOR

Ünlü & Co tarafından hazırlanan altın analizinde ons altında zayıflığın arttığı ve 1865 dolar ara direnç olmak üzere 1885 dolar seviyesini aşmayı başaramayınca kaçınılmaz olarak geri çekilmeye başladığı belirtildi.

Altının direnç bölgesini aşamamasının yanında 200 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 1851 doların altında kapanışlar yapmasının da kısa vadeli görünümün bozulmasına neden olduğu belirtilen açıklamada, “Diğer taraftan gümüş fiyatlarında son dönemde belirgin bir yukarı yönlü eğilim gerçekleşmiş olsa da altın fiyatlarının bunu teyit etmeyen bir görünüm sergilediğine tekrar dikkat çekmek istiyoruz. Dolayısıyla gümüşte zaman zaman yukarı yönlü eğilim güç kazansa bile, sürecin başından bu yana olduğu gibi, değerli metallerde topyekûn bir trend değişimi görmüyoruz. Ons altın özelinde ise 1830 doların aşılamaması durumunda aşağı yönlü risklerin derinleşebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.” denildi.

DESTEK NOKTALARI 1812-1800-1783

Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde ise ons altın güç kaybetmeye devam ettiği belirtilerek şöyle denildi:

Doların ve ABD hazine tahvillerinin yükselişi, altının aşağı yönlü seyrine neden oluyor. Ayrıca, gümüş son günlerdeki hızlı yükselişinin ardından gevşemeye başladı, bu durumda altını baskılıyor.

ABD’de teşvik paketi için Biden’ın Senato’da Demokratlar ile anlaştığı belirtiliyor. Cumhuriyetçilerin de desteğini almalarının ardından paket yasalaşacak. Dolayısıyla Cumhuriyetçiler için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Bugün için ABD’de ikincil düzey veriler takip edilecek ancak altın üzerinde etki sınırlı olabilir. Ons altın için 1812-1800-1783 dolar destek noktaları olarak izlenebilir.

Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 1833-1847-1858 dolar direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor.