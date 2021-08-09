Altın haftaya sert düşüşle başladı

ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklenenden pozitif gelmesi ve bazı Fed yetkililerinin şahin açıklamaları sonrası altın ve gümüş sert düşüş yaşadı.

SOZCU.COM.TR

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ABD istihdam verilerinin beklenenin üstünde gelmesi ile birlikte altın haftaya sert düşüşle başladı.

Altın fiyatları, güçlü açıklanan ABD tarımdışı istihdam verisinin ardından beklenenden daha erken faiz artırımına gidilebileceği beklentilerinin artmasıyla dört ayı aşkın en düşük seviyesini gördü.

Spot altında ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası düşüş sert oldu. Hafta ortasında 1830 dolar ile tekrar direnç seviyesini test eden altın, Fed üyelerinden gelen şahin açıklamaların ardından yaşadığı düşüşü beklentilerin üstünde gelen ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından daha sert bir düşüş yaşadı.

ONS VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altın, fiyatların 1750 doları aşağı yönlü kırmasının ardından devreye giren zarar-kes satışlarıyla 1684 dolara kadar gerilerken fiyatlardaki ani düşüş, risk iştahının azalmasına neden oldu. Ons altın, geceki çakılma sonrası gündüz saatlerinde bir miktar toparlanmayla 1740 TL seviyelerine geldi.

Ons altın, Haziran başında 1900 doları geçerek Ocak ayından beri en yüksek seviyeyi görmüştü. Nisan ayından bu yana ilk kez 1750 doların altını gören ons altın, 4 ayın en düşük seviyesinde.

Ağustos başında dolar kurunda yaşanan düşüşle 490 TL civarına gerileyen Gram altın son gelişmelerle birlikte 3 ayın en düşük seviyesinde bulunuyor. Halihazırda 480 TL seviyelerinde seyreden gram altın 466 TL seviyeleri ile son haftaların en düşüğünü görmüş oldu. Çeyrek altın ise 780 TL seviyelerinde işlem görüyor.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ VE FED ŞAHİNLERİ ETKİLİ OLDU

Altın, yatırımcıların, pozitif tarım dışı istihdam verisinin işaret ettiği ekonomik toparlanma ve yükselen enflasyon nedeniyle Fed desteğinin daha erken azalacağına yönelik endişeler altın fiyatlarının çakılmasına sebep oldu. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına daha erken ve kademeli bir şekilde başlaması gerektiğini söyledi.

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed'in ekonomiyi desteklemek için uyguladığı parasal destekleri geri çekme yolunda olduğunu ve bu yılın sonlarına doğru varlık alımını da azaltmaya başlayabileklerini söyledi. Delta virüsünün oluşturduğu riskleri kabul etmesine rağmen ekonomide parlak bir görünümden bahseden Clarida, “Federal fonlama faizini artırmak için gerekli koşullar 2022'nin ortalarına doğru sağlanabilecek” dedi.

Altınla beraber gümüş piyasasında da düşüş meydana geldi. Spot gümüş günlük yüzde 1,9 düşüşle ons başına 23,906 dolara geriledi. Buna göre gümüş, kasım ayından bu yana en düşük seviyesine indi. Aynı şekilde nikel ve bakırda da düşüş meydana geldi.

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