Artan döviz, ihracatçının sorunlarını büyütüyor

Döviz kurlarındaki hızlı yükseliş bilinenin aksine ihracatçıya dezavantaj yaratıyor, finansman ve maliyet sorunu büyüyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Türk Lirası'nın döviz kurları karşısında hızla değer kaybetmesi ihracat açısından olumlu olarak algılansa da, sanayiciler aynı şekilde düşünmüyor. Kurlardaki oynaklık nedeniyle fiyat belirlemede sorun yaşadıklarını söyleyen İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Koçak, “Doların artması biz kimyacılar için dezavantaj. Emtia artışları da imalat yapan sanayicinin üstüne yük getiriyor” dedi.

Dolar arttıkça yurtdışındaki müşterilerin de indirim istediklerine dikkat çeken Koçak, o yüzden piyasadaki oynaklığın kendilerini doğrudan etkilediğini aktardı. İhracatçıların kurda istikrar beklediğini vurgulayan Koçak, böylece önlerini daha iyi görebileceklerini dile getirdi. Finansman ihtiyaçlarının büyüdüğüne dikkat çeken Koçak, şöyle konuştu:

KREDİ LİMİTLERİ DÜŞÜYOR

“İhracatçıların en büyük sorunu, bankalardan alacakları kredi ve teminatları. Krediye başvurduğunuzda malınızı mülkünüzü ipotek ediyorlar. Ama son dönemde bu da yetmiyor. Kredi limitleri azalıyor ve ihtiyaç duyulan tutar çıkmıyor.” Sadece hammaddede değil ara malında da sıkıntı yaşandığını belirten Koçak, buradaki fiyat artışlarının yüzde 40'ı bulduğunu söyledi.