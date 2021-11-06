Artık herkes altın ithal edebilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, artık sokaktaki sade vatandaş da farklı bir sektör temsilcisi de 20 kiloyu aşmamak kaydıyla altın ithal edebilecek. Altın uzmanları kararı 'dışarıdan kaynak aktarımının önünü açmak' olarak yorumladı. Öte yandan, karardan bağımsız olarak, gram altının yıl sonunda 650 TL'ye ulaşması bekleniyor.

Gamze BAL

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Standart boyut

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararına göre, Türkiye'deki yerleşik kişiler, 20 kiloyu aşmamak şartıyla altın ithal edebilecek.

Söz konusu kararda, “Kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan Türkiye'de yerleşik kişilerce her bir ithalat işleminde 20 kilogramı aşmamak üzere standart işlenmemiş kıymetli maden ithal edilmesi mümkündür” denildi.

Kararı sozcu.com.tr’ye değerlendiren İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Yurt içi yerleşiklerin içine bu işin ticaretini yapan da giriyor, yapmayan da… Altın ithal edecek kişilerin hangi sektörden olacağı, Maliye’ye kayıtlı olup olmayacağı gibi bir sınıflandırma yapılmamış. Bu, sokaktaki sade vatandaşın da çok farklı bir sektör temsilcisinin de altın ithal edebilmesi anlamına geliyor” dedi.

İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu ise, 3-4 ay önce getirilen bir düzenlemeyle sektörün altın ithalatının zorlaştırılmasını anımsatarak bugünkü kararı çelişik bulduğunu, iyi incelenmesi gerektiğini ifade etti.

‘AMAÇ, DIŞARIDAN KAYNAK SAĞLAMAK’

Herkesin altın ithalatı yapabilecek olmasını ‘enteresan’ olarak niteleyen Mehmet Ali Yıldırımtürk, kararın dışarıdan kaynak aktarımı sağlamak amacıyla yapıldığı görüşünde.

“Afrika’dan, Güney Amerika’dan ve diğer altın üreticisi ülkelerden kaynak sağlamak için yapıldığını böyle bir kararın alındığını düşünüyorum” diyen Yıldırımtürk, “Çünkü sektör olarak ihracatınızın olmadığı yerlerden ithalat da yapmıyorsunuz. Bireylerin isterlerse 20 kilo altın ithal edecek olması özellikle dışarıdan kaynak gelmesini sağlayacaktır” diye konuştu.

Yıldırımtürk, kararın, 2020’de çok yüksek miktarda altın ithalatı yapılmasıyla da ilişkili olabileceğini söyledi.

‘CARİ AÇIĞI AZALTMAK DA HEDEFLENİYOR OLABİLİR’

Geçen yılki altın ithalatı kredilerdeki ve enflasyondaki artışla birlikte rekor kırmış; 2020’de yıllık yüzde 99 artışla 13,4 milyar dolardan 26,6 milyar dolara yükselmişti.

Yıldırımtürk, “Bu durum cari açıkta etkili oldu. Sonrasında cari açığı azaltmak için altın ithalatı zorlaştırıldı. Yani halihazırda sektörün altın ithal etmekte yaşadığı zorluk sürerken bireylerin az miktarda da altın ithal edebilecek olması altın temininde yaşanan sıkıntıyı bir nebze de olsa azaltıp, sektörü rahatlatacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

‘İTHALAT DOLAYLI YOLLARLA ZORLAŞTIRILMIŞTI’

İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu ise, Yıldırımtürk’ün bahsettiği sektörün altın ithalatında yaşadığı zorluğu şöyle anlattı:

“3-4 ay önce yayımlanan bir tebliğle, standart dışı altınla ilgili sınırlama getirilmiş, yeni prosedürlerle altın ithalatı zorlaşmıştı. Bu direkt olarak yapılmadı, dolaylı yollardan ithalatı zorlaştırarak yapıldı.

“Altın gümrükten çıkıp Darphane’ye gelip, günlerce beklemeye başladı. Günlerce beklemenin de bir maliyeti var. Altın bilinenin aksine kâr marjı düşük bir sektördür. Maliyetin artması ithalatı da azaltır ya da durdurur.”

‘GRAM ALTIN YIL SONUNDA 650 TL’Yİ BULABİLİR’

Öte yandan, İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarının seyri hakkında da öngörülerini paylaştı.

“Altında agrasif fiyat hareketleri görebiliriz” diyen Yıldırımtürk, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yıl sonunda gram altının 650 TL olacağını öngörüyorum. Altının onsu dün akşam birden 30 dolar birden yükseldi. Fed her ne kadar faiz artırımına gideceğini açıklasa da altının enflasyona ve jeopolitik gerginliklere karşı koruma aracı olarak gündemde olacağını düşünüyorum. Doların yurt içinde yıl sonuna kadar 10 lirayı bulacağı beklentilerinin de etkisiyle gram altın sene sonunda 650 lira seviyelerini görecektir.”

Gram altın, bugün itibarıyla (6 Kasım 2021) 565 TL’den işlem görüyor.

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