Avrupa ülkeleri ikinci çeyrekte büyüdü

Euro Bölgesi'nde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 arttı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa ekonomileri geçtiğimiz yıl gerçekleşen düşüşün yarattığı baz etkisi ile bu yıl ikinci çeyrekte ciddi bir büyüme performansı kaydetti.

AB İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine göre, 19 devletten oluşan Euro Bölgesi’nde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), 2020’nin ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 14,3 arttı.

ÜLKELERİN EKONOMİLERİ BÜYÜDÜ

Ülke bazında ikinci çeyrekte GYSH önceki çeyreğe kıyasla Almanya’da yüzde 1,6, Fransa’da yüzde 1,1, İtalya’da yüzde 2,7 ve İspanya’da yüzde 2,8 arttı.

Ayrıca, Euro bölgesindeki GSYH, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre, Almanya’da yüzde 9,4, Fransa’da yüzde 18,7, İtalya’da yüzde 17,3 ve İspanya’da yüzde 19,8 arttı.

İSTİHDAM ARTTI

Eurostat ayrıca Euro bölgesindeki istihdamın ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,7, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,8 arttığını açıkladı.

İstihdam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Fransa ve İtalya’da yüzde 1,9, İspanya’da yüzde 4,3 artarken, Almanya’da değişim göstermedi.

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