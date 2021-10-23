Avrupa’daki şoför krizi Türkiye’ye de sıçradı

Avrupa ülkelerinin Türkiye'den şoför talep ettiğini söyleyen ağır vasıta şoförleri, İngiltere ve Litvanya'yla görüştüklerini söylüyor. Düzce Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz, Türkiye'deki şoför sayısının zaten yetersiz olduğuna dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Avrupa’daki şoför krizinden sonra Türkiye’den binlerce kişinin yıllık 30-40 bin Euro kazanma umuduyla yurt dışına müracaat ettiği belirtildi.

Dünyanın dört bir yanında kriz haline gelen ve marketlerdeki rafların boş kalmasına kadar uzanan şoför eksikliği için, Türkiye'den de binlerce kişi yurt dışında şoför olabilmek amacıyla ilgili kuruluşlara müracaat etmeye başladı.

Almanya’daki bir nakliye aracı şoförünün aylık ortalama 2 bin 400 Euro brüt ücret kazanırken, masraflarının ayrıca ödendiği belirtiliyor. Almanya'da TIR şoförlerinin yıllık kazancı 30 bin ile 40 bin Euro arasında değişirken, İngiltere'deki şoförlerin kazançlarının 60 bin sterline çıktığı ifade edildi.

Türkiye ve Uluslararası TIR Ağır Vasıta Şoförleri Derneği Başkanı Sedat Kaplan, yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye’de iş bulamayan gençleri ehliyet alarak TIR şoförü olmaya ve yurt dışında görev yapmaya davet etti.

Yılmaz, Litvanya ve İngiltere’ye şoför göndermek için girişimlerde bulunduklarını da kaydetti.

Türkiye’de halihazırda 100 bin şoför açığı olduğunu bilgisini veren Düzce Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz ise, yetersiz sayıdaki şoförlerin bir de yurt dışına çıkmalarının ciddi sıkıntı yaşatacağına dikkat çekti.

Yılmaz, “İngiltere ve Almanya ‘bize şoför gönderin’ diyor. Yok, arkadan gelen bir şoför yok” diyerek, şoförlüğün meslek liselerinde öğretilmeye başlamasını talep etti.

İNGİLTERE’DE ORDU DEVREYE GİRMİŞTİ

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması, AB vatandaşı nakliye aracı sürücülerinin sayısının azalmasına yol açmıştı. Pandeminin de gıdadan akaryakıta birçok alanda neden olması, tedarik zinciri sorunlarının derinleşmesine kapı aralamıştı. Bu süreçte market rafları haftalarca boş kalırken, benzin istasyonlarında yakıt tükendi.

İngiltere’de tedarik darboğazlarına yol açan TIR ve kamyon şoförü eksikliğinin krize dönüşmesiyle ordu devreye girmiş; ülkede mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının ihtiyaç duyulan rakamın 100 bin kişi altında bulunduğu belirtilmişti.

Bu durumun tüm Avrupa’ya yayılmasına yönelik endişeler ise derinleşmişti.

Gelinen süreçte, Türk lojistik firmaları, AB ülkelerinde ve İngiltere'de artan TIR şoförü ihtiyacını karşılamak için çalışmalara başladı.

İngiltere ve Litvanya gibi ülkelerde bulunan şirketlerden şoför talebi aldıklarını söyleyen Türkiye ve Uluslararası Tır Ağır Vasıta Şoförleri Derneği Başkanı Sedat Kaplan, dünyadaki şoför ihtiyacını karşılamaya talip olduklarını söylüyor.

LİTVANYA 300 ŞOFÖR TALEP ETTİ

“Türkiye, İngiltere ve AB'deki şoför ihtiyacını kolaylıkla karşılayabilir çünkü şu anda elimizde yetişmiş bir güç var” diyen Kaplan, “Litvanya ve İngiltere'den şoför talebi aldık. Litvanya'dan bir şirket bizden 300 şoför talep etti. Bizler şu anda bu talep hakkında görüşmeler yapıyoruz ve karşılamayı düşünüyoruz” dedi.

İngilizlerle de benzer toplantıları yaptıklarını belirten Kaplan, “Şoförlerimiz İngiltere'ye gittiğinde mağdur olmasın diye bazı protokoller imzalamak istiyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE 800 BİN ARACA 700 BİN ŞOFÖR

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Düzce Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre ise, şu an Türkiye'de 800 bin ticari araç ve 700 bin şoför var.

Ülkenin 100 bin şoför açığı olduğunu vurgulayan Yılmaz,

“Birileri sürücü kursuna başvuruyor, ehliyetini alıyor. Fakat biz dedik ki ‘eksiğimiz var, şoförlük mesleği artık itibar görmesi lazım.’ Fakat arkadan ne meslek odaları bu işe girdi, ne de başka birileri… Her dalda kurs açıldı ama şoförlük mesleğini geliştirecek kurslar açılmadı. Bugün dünyada bir ihtiyaç var. İngiltere de Almanya da ‘bize şoför gönderin’ diyor. Yok, arkadan gelen bir şoför yok” diye konuştu.