Bakan Elvan’dan iki hafta sonra ilk mesaj

Türk lirasında tarihi değer kaybının yaşandığı ve ekonomide yeni politikaya geçildiğinin ilan edildiği bir dönemde iki haftadır sessiz olan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan bugün büyüme yorumu geldi. Elvan, "Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır" sözleriyle büyümenin adil paylaşılmadığını itiraf etti.

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16 Kasım’da yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üstü kapalı olarak eleştirdiği ve o günden bu yana sessiz olan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, iki hafta sonra ilk mesajını verdi.

TÜİK’in bugün açıkladığı büyüme verilerini değerlendiren Elvan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda “Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük” dedi.

Elvan ayrıca, büyümeden işçilerin yeterli payı alamadığını itiraf ederek “Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.



İŞÇİ PAYI DÜŞTÜ

TÜİK verilerine göre, işgücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 30,1 iken bu oran 2021 yılında yüzde 29,8’e geriledi.

Patronların payını temsil eden ‘net işletme artığı/karma gelirin’ payı ise yüzde 54,4'ten yüzde 54,6'ya yükseldi.

İKİ HAFTA ÖNCE KONUŞMUŞTU

Elvan, 16 Kasım’da Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir. Bu sayede uzun vadeli faiz oranları da gerileyecek ve yatırımlar için öngörülebilirlik ufku artacaktır” demişti.

Enflasyonda arzu edilen seviyelerde olunmadığını ifade eden Elvan, “Her bir kurumun, kendi görev alanı kapsamında üzerine düşeni yerine getirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz” sözlerini dile getirmişti.

Elvan’ın bu sözlerinin, enflasyon hedeflemesi yerine cari açığı azaltma hedefine odaklanan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na üstü kapalı eleştiri olduğu yorumları yapılmıştı.

Bu konuşmanın hemen ertesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu yolda faizi savunanlarla birlikte olamam” demiş, bu sözlerle Bakan Elvan’ın hedef alındığı öne sürülmüş, Elvan’ın görevden alınacağı söylentileri yayılmıştı.

Bakan Elvan’ın sessiz kaldığı iki haftada Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Türkiye’nin ekonomide yeni bir politikaya geçtiğini duyurmuştu.

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