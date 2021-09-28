Bakan Pakdemirli: Gıda Komitesi bu hafta toplanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Merkez Bankası'nın gıda fiyatları ile ilgili erken uyarı sisteminin Eylül sonuna kadar bitirileceğini bildirdi. Pakdemirli bu hafta Gıda Komitesi'nin toplanacağını açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili değerlendirmede bulunan Pakdemirli, Merkez Bankası’nın erken uyarı sistemi üzerine çalıştığını, çalışmanın Eylül sonunda kadar bitirileceğini bildirdi. Çalışmaların bakanlık tarafından da izleneceğini aktaran Pakdemirli, bu hafta Gıda Komitesi yapılacağını belirterek, erken uyarı sisteminde gelinen aşamanın Gıda Komitesi’nde değerlendirileceğini kaydetti.

Gıda Komitesi’nde çok sayıda konunun masaya yatırılacağını bildiren Pakdemirli, önemli bir kısmının da kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

ERKEN UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

Erken uyarı sisteminin nasıl çalışacağına ilişkin açıklamada bulunan Pakdemirli,- şöyle konuştu:

“Dört başı mamur bir şekilde erken uyarı sistemi yapılırsa birçok şeyi engeller. Gidişata göre, her şeyi dengeler. Üretim, ihracat ve ithalat kısmıyla alakalı hızlı tedbir almaya gerek var. Erken uyarı sistemi bir karar destek sistemi. Konu doğduktan sonra da doğmadan önce de… Mesela diyecek ki efendim domateste ihracat arttı, fiyatlar yükseliyor. Ya da Türkiye’de salatalık tüketimi arttı.

Mevsimsel olarak bazı etkiler oluyor nasıl karşılayacağına dair bir strateji olacak. Epey bir çalışma yaptılar. Her yerden, bizden, ticaretten, hallerden, perakendeden de elektronik bilgi topladılar. Un, yumurta, yağ, maya var, ekmek yapılacak vaziyete geldi. Bunlar bir ekmek vaziyetine dönüşecek. Çok büyük bir bilgi bankasına ulaştılar. Bunları çarşamba günü dinleyeceğiz, Merkez Bankası Başkanı da katılacak.” (İHA)