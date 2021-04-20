Bakanlık, bakanın şirketinden alımı kabul etti

Ticaret Bakanlığı, Bakan Ruhsar Pekcan’ın eşinin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Nanoksia Biyoteknoloji firmasından dezenfektan alımı yaptığını ancak alımların piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda gerçekleştirildiğini açıkladı.

Son dönemde basında yer alan haberlerde bakanlığın Karon Mühendislik ve Nanoksia Biyoteknoloji firmalarından 1.5 milyon TL ile 9 milyon TL arasında dezenfektan alımı yaptığı belirtilmişti.

“USULÜNE UYGUN BİR BİÇİMDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR”

Bakanlık açıklamasında ilgili tutarda alımın yapıldığı iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek bakanlığın pandemi döneminde KDV hariç yaklaşık 6.56 milyon TL tutarında maske, alkol bazlı dezenfektan, siperlik, eldiven gibi ürün tedariği yaptığını, “KDV hariç 507,880 TL’lik dezenfektan Nanoksia Biyoteknoloji firmasından ilgili mevzuatın emredici hükümleri çerçevesinde gerekli tüm ürün/fiyat araştırmaları yapılarak, piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Üretici Nanoksia Biyoteknoloji firmasından yapılan 507,880 TL’lik dezenfektan tedariği, direkt üretici firma yerine en iyi fiyat veren ikinci firma tarafından temini gerçekleşseydi 853,600 TL’ye tekabül edecektir.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, bugün yaptığı açıklamada Pekcan’a kendi firmasından bakanlığına ürünleri satıp satmadığını sorduğunu ancak beş gündür yanıt alamadığını belirterek bakanı istifaya çağırmıştı. (Reuters)