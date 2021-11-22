Bankalar gelecek yıl için TCMB’den faiz artışı bekliyor

Bankalar, Merkez Bankası'nın (TCMB) rezerv satışı ya da piyasa dışı uygulamalara gitmemesi halinde, önümüzdeki yılın ilk aylarında yüklü faiz artışlarına gitmesini bekliyor.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz hafta politika faizini 100 paz puan indirerek yüzde 15 seviyesine çekmişti. Kararın ardından Türk lirası sert değer kaybetmiş, kısa süre içinde 11 TL barajını aşarak tarihi rekorunu kırmıştı.

Bankalarsa Türk lirasındaki sert değer kaybı nedeniyle merkez bankasının faiz indirim döngüsünü gelecek ay tamamlayıp gelecek sene içerisinde faiz artırımı yoluna tekrar gidebileceği yönünde öngörülerde bulundu.

Fransız Banka Societe Generale, ABD’li yatırım bankaları Goldman Sachs ve JP Morgan ile HSBC’nin Türkiye şubesi, merkez bankasının faiz indirimi döngüsünün Aralık ayında sona ereceği ve gelecek yıl tekrar faiz artırımına gitmek zorunda kalabileceği yönünde tahminde bulundu.

FRANSIZ BANKA ACİL DURUM ARTIŞI BEKLİYOR

Fransız Banka Societe Generale, Merkez Bankası’nın (TCMB) bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başında “acil durum” faiz artırımına gitmesini ve 2022’nin ilk çeyreğinde politika faizini yüzde 19’a çıkarmasını beklediklerini açıkladı.

Kurum, ancak bu adımın yine de piyasaları tatmin etmeyeceğini ve TL’nin değer kaybını önlemek için yeterli olmayacağını belirtti.

SocGen analistleri, müşterilerine gönderdiği notunda “Son üç para politikası toplantısında yapılan 400 baz puan faiz indiriminin ekonomik olarak dayanağı yok. Enflasyon beklentileri bozulmaya devam etti” dedi.

TCMB, yüzde 20’ye yakın seyreden yüksek enflasyona ve TL’de art arda gelen sert değer kayıplarına rağmen faiz indirimlerine geçen hafta da 100 baz puan ile devam ederken, gelecek ay bir faiz indirimi daha yapabileceğine işaret etmişti.

GOLDMAN: ARALIK’TA İNDİRİM, GELECEK YIL ARTIŞ

ABD’li banka Goldman Sachs TCMB’nin Aralık ayında 100 baz puan daha faiz indireceği tahmininde bulunurken, gelecek yılın ikinci çeyreğinde ise TCMB’nin faiz artırmak zorunda kalacağı öngörüsünde bulundu.

Goldman Sachs ekonomistleri Murat Unur ve Clemens Grafe politika yapıcıların nihayetinde mevcut yollarını değiştirecekleri yönünde tahmin yürüttü. Unur ve Grafe, 2022 sonu yüzde 18 politika faizi tahminlerini korudu. Ekonomistler, TL’deki zayıflık ve enflasyon sebebiyle gevşek duruşu korumanın zor olduğunu ve bu yüzden 2022 ilk faiz artışını üçüncü çeyrek yerine ikinci çeyrekte beklediklerini söyledi

JPMORGAN: TCMB KARARI DEĞİŞTİREBİLİR

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan Ekonomisti Yarkın Cebeci ise yayımladığı notta PPK metninde yer alan aralık ayı yönlendirmesini okumanın bu yıl bir faiz indirimi tahminine yol açabileceğini ancak TCMB'nin piyasa volatilitesi karşısında kararını değiştirebileceğini belirtti.

Cebeci önümüzdeki aylarda faiz indirimi beklemediklerini kaydetti.

HSBC: KLASİK FAİZ ARTIŞINA GİDİLEBİLİR

HSBC Portföy Başekonomisti İbrahim Aksoy imzalı notta ise TCMB’nin gelecek sene klasik faiz artışına gidebileceğini belirtti.

Notta şu ifadelere yer verildi:

“Önümüzdeki aylarda negatif reel faizin TL'den dövize geçişi hızlandıracağını ve TL'de değer kaybının devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Döviz mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 55 civarında. Diğer bir ifadeyle yeni mevduatların yüzde 55'lik bir bölümünün normal koşullarda dövize dönmesi beklenebilir.

Bununla birlikte, bu projeksiyonun gerçekleşme ihtimali zayıf görünüyor. Merkez Bankası'nın Aralık'ta faiz indirimi yapsa da bu indirimlerin kalıcı olmayacağını değerlendiriyoruz. TL'de devam eden değer kaybının bankanın önümüzdeki aylarda ilk önce faiz koridorunu kullanarak ortalama fonlama maliyetini yükseltmesine ve daha sonra bu yeterli olmayınca klasik faiz artırımına gitmesine neden olabileceğini düşünüyoruz.”

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